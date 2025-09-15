Bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Tại kỳ họp, thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND khóa X đối với ông Từ Thái Giang để kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới.

Ông Từ Thái Giang (50 tuổi, quê Quảng Ngãi) từng giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk, Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk cũ) và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Buôn Ma Thuột.

Ông Từ Thái Giang (thứ hai từ phải sang) giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ẢNH: HỮU TÚ

Cũng tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, với lý do chuyển công tác.

Căn cứ kết quả bầu cử, Thường trực HĐND tỉnh sẽ hoàn chỉnh các thủ tục để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định.