Thời sự

Bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
15/09/2025 11:13 GMT+7

Ngày 15.9, HĐND tỉnh Đắk Lắk, khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tiến hành kỳ họp tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ hai thông qua nhiều nội dung, nghị quyết quan trọng của tỉnh.

Tại kỳ họp, thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND khóa X đối với ông Từ Thái Giang để kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới.

Ông Từ Thái Giang (50 tuổi, quê Quảng Ngãi) từng giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk, Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk cũ) và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Buôn Ma Thuột.

Bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk- Ảnh 1.

Ông Từ Thái Giang (thứ hai từ phải sang) giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

ẢNH: HỮU TÚ

Cũng tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, với lý do chuyển công tác.

Căn cứ kết quả bầu cử, Thường trực HĐND tỉnh sẽ hoàn chỉnh các thủ tục để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định.

Tin liên quan

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

Sáng 15.9, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 4 để triển khai lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

