Sớm khắc phục sạt lở ở Quảng Ngãi để ổn định đời sống người dân

Chiều nay 30.10, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra tình hình sạt lở, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền núi Quảng Ngãi.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ kiểm tra hiện trường sạt lở tại xã Thanh Bồng và tuyến đường Trà Lâm - Trà Hiệp.

Điểm sạt lở ở xã Thanh Bồng vừa xảy ra sự cố lúc 10 giờ sáng nay 30.10, khiến 52 hộ dân (239 nhân khẩu) bị cô lập hoàn toàn. Còn điểm sạt lở trên tuyến đường Trà Lâm - Trà Hiệp xảy ra trước đó do mưa lớn kéo dài, gần 200 hộ (gần 800 nhân khẩu) bị cô lập hoàn toàn.

Chính quyền địa phương vẫn đang huy động lực lượng và phương tiện khẩn trương thông tuyến, đảm bảo giao thông và tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị chia cắt.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra điểm sạt lở xã Thanh Bồng, Quảng Ngãi ẢNH: P.A

Điểm sạt lở ở xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi) ẢNH: P.A

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đến thăm, động viên người dân tổ 5 thôn Trà Xanh; chia sẻ khó khăn, thiệt hại do sạt lở gây ra và trao quà hỗ trợ, mong bà con sớm ổn định cuộc sống. Ông yêu cầu chính quyền phải tập trung khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. "Tuyệt đối không để người dân thiếu đói", ông nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà cho dân ẢNH: P.A

Tại điểm sơ tán tập trung Trường mầm non số 1 Hương Trà (xã Tây Trà Bồng), Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương bảo đảm đầy đủ lương thực, nước sạch, chỗ ở an toàn, chăm lo chu đáo cho các hộ đang sơ tán. Ông đánh giá cao tinh thần chủ động của chính quyền và nhân dân trong việc ứng phó thiên tai, kịp thời di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, giảm thiểu thiệt hại.

Theo Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, tỉnh Quảng Ngãi cần sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu, bảo đảm giao thông thông suốt, hỗ trợ kịp thời các hộ dân thiệt hại nặng, đồng thời xây dựng khu tái định cư ổn định lâu dài ở vùng có nguy cơ cao về sạt lở.

Điểm sạt lở gây ách tắc giao thông ở xã Thanh Bồng ẢNH: P.A

Xã Thanh Bồng huy động người dân và lực lượng khắc phục điểm sạt lở ở từ thôn Vuông đi thôn Cát, thôn Gỗ ẢNH: P.DƯƠNG

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa lũ vừa qua được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, gây thiệt hại hơn 314 tỉ đồng. Toàn tỉnh có hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập, có nơi ngập sâu đến 3 m; hơn 3.600 người phải sơ tán khẩn cấp. Giao thông là lĩnh vực thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 200 điểm sạt lở, với 60.000 m³ đất đá tràn xuống đường.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Khắc phục sạt lở trong ngày 31.10

Cũng trong chiều nay 30.10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác khác đến kiểm tra tình hình khắc phục mưa lũ tại xã miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay khi đến địa phương, ông đi thẳng đến điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km15+900 thuộc thôn Ra Nhua, nơi một khối núi lớn sụp xuống tỉnh lộ 623 vùi lấp hoàn toàn mặt đường suốt 2 ngày qua. Ước tính khoảng 10.000 m³ đất đá tràn xuống, chia cắt khiến tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm xã Sơn Tây.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà (bìa trái) kiểm tra điểm sạt lở ở xã Sơn Tây (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết điểm sạt lở này khiến khu vực trung tâm xã Sơn Tây (khoảng 6.000 dân) bị cô lập với các thôn khác trong xã. Chính quyền đã chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm cho người dân và cử lực lượng túc trực hỗ trợ, không để hộ nào thiếu đói.

Tuy nhiên, công tác khắc phục vẫn gặp nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở, mưa lớn kéo dài và hơn 200 điểm sạt lở khác trên toàn tỉnh.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi phối hợp lực lượng quân đội, huy động tối đa phương tiện, nhân lực và tổ chức thi công cả ngày đêm từ 2 phía để sớm thông tuyến; phải đảm bảo thông đường trong ngày mai (31.10) để tiếp cận hỗ trợ người dân kịp thời.

Điểm sạt lở gây ách tắc đường ở tỉnh lộ 623, xã Sơn Tây (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Theo báo cáo của UBND xã Sơn Tây, có khoảng 6.000 người dân đang bị cô lập, nguy cơ thiếu lương thực nếu giao thông không sớm được thông suốt.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các lực lượng quân đội chủ động tổ chức gùi cõng lương thực, nhu yếu phẩm vào khu vực bị cô lập; tuyệt đối không để bà con thiếu đói do đường bị chia cắt.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng lưu ý tỉnh Quảng Ngãi cần có phương án lâu dài nhằm ứng phó với nguy cơ sạt lở tại nhiều vị trí trên địa bàn miền núi. Toàn tỉnh hiện xác định có khoảng 200 điểm có nguy cơ sạt lở cao, đòi hỏi có kế hoạch gia cố, cảnh báo và di dời dân khi cần thiết. Cần chủ động đánh giá địa chất từng khu vực, tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và xây dựng phương án ứng phó mưa lũ phù hợp địa hình miền núi, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.

Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỉ đồng cho Quảng Ngãi khắc phục hậu quả mưa lũ. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí này cho các công trình trọng điểm, đồng thời xây dựng đề án tổng thể xử lý, ổn định hàng trăm điểm sạt lở đang xảy ra trên địa bàn.