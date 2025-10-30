Thăm vùng lũ Quảng Trị, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhắc 'cần nắm chắc dân thiếu gì...'

17 xã bị ngập, 22 xã bị chia cắt cục bộ

Chiều nay 30.10, tại P.Nam Đông Hà (Quảng Trị), đoàn công tác do Phó thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị về tình hình mưa lũ trên địa bàn và thăm hỏi, động viên các hộ dân đang bị ngập lụt.

Đoàn công tác của Phó thủ tướng Mai Văn Chính di chuyển vào vùng lũ Quảng Trị ẢNH: BÁ HOÀNG

Báo cáo sơ bộ về tình hình mưa lũ trên địa bàn, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết đã có 17 xã bị ngập, 22 xã bị chia cắt cục bộ, 152 điểm sạt lở, hơn 40 điểm ngập trên quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều tuyến đường liên xã bị chia cắt. Ảnh hưởng của mưa lũ khiến 5.000 học sinh nghỉ học, 1 người chết, 1 người mất tích, 2 tàu bị gặp nạn.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo của 78 xã, phường cũng tham dự; riêng 2 xã ở vùng có nguy cơ ngập lụt (xã Lệ Thủy) và sạt lở (xã La Lay) đã báo cáo cụ thể về tình hình mưa lũ trên địa bàn, các giải pháp ứng phó trong những ngày tới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho biết tính chủ động và dự báo trước tình hình mưa lũ của địa phương đã rất căn cơ, ngay từ đầu từ những đợt lụt bão cũng đã có cảnh báo, chỉ thị từ trung ương.

"Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung nghiên cứu các vùng sạt lở, có nguy cơ sạt lở để gia cố, di dân. Ngoài ra, thực hiện các công tác nâng cấp nhà cửa, tuyến giao thông, các công trình chống chia cắt cũng như về các định hướng sẽ tiếp tục vận hành để có những chống chọi với bão lụt tốt hơn", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nói.

'Nắm chắc nhu cầu người dân để hỗ trợ...'

Kết luận tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao với sự chủ động, nỗ lực trong ứng phó, phòng chống diễn biến mưa bão của tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, chấp hành nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa triển khai cho đến cấp cơ sở.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại cuộc họp ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo Phó thủ tướng, từ đây đến cuối năm có thể còn 2 cơn bão, còn có áp thấp, mưa lớn. Vì vậy, ông đề nghị địa phương phải theo dõi chặt chẽ, cập nhật tình hình đầy đủ, thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ cho nhân dân chủ động ứng phó. Tăng cường hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó trong từng tình huống, nhất là sạt lở đất, ngập lụt sâu...

"Nắm chắc tình hình người dân khó khăn cái gì, thiếu cái gì, nắm chắc nhu cầu người dân để hỗ trợ... Phải tiếp cận được những nơi sâu nhất, khó khăn nhất, phải sâu sát nắm chắc tình hình, hỗ trợ nhân dân. Tuyệt đối bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không để nhân dân bị đói, bị rét, bị thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng tặng quà cho người dân ngập lụt Quảng Trị ẢNH: BÁ HOÀNG

Trước đó, trưa 30.10, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cũng dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ trên địa bàn; thăm, tặng quà động viên bà con vùng lũ Quảng Trị.