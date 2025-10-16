Phó thủ tướng Mai Văn Chính: ‘Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao khẳng định tầm nhìn chiến lược’

Xây dựng tầm nhìn dài hạn cho thể thao ASEAN

Trong bài phát biểu chào mừng hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định, trong suốt hành trình hình thành và phát triển của ASEAN, thể thao đã trở thành cầu nối của tình hữu nghị, đoàn kết và phát triển. Từ các kỳ đại hội SEA Games, ASEAN Para Games đến các chương trình giao lưu thể thao, tất cả đều góp phần kết nối trái tim người dân ASEAN, nuôi dưỡng tinh thần "Một tầm nhìn – Một bản sắc – Một cộng đồng".

Khẳng định quan điểm xuyên suốt của Việt Nam lấy con người là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, nguồn lực, động lực của sự phát triển, Phó thủ tướng cho biết, Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: xây dựng nền thể dục, thể thao phát triển bền vững, chuyên nghiệp. Mọi người dân đều được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ thể dục, thể thao; tự giác tập luyện để nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa thể thao ASEAN và quốc tế Ảnh: Việt Hùng

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: VIỆT HÙNG

Với tinh thần "Đoàn kết, hợp tác, phát triển bền vững", Việt Nam mong muốn hội nghị lần này không chỉ dừng ở trao đổi kinh nghiệm mà còn trao đổi biện pháp cụ thể để triển khai các mục tiêu, ưu tiên về phát triển thể thao và sức khỏe cho người dân đã nêu trong Tầm nhìn, Cộng đồng ASEAN 2045, qua đó mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc hơn, hiệu quả hơn và có tầm ảnh hưởng thực chất đến đời sống, sức khỏe người dân ASEAN.

Đánh giá cao chủ đề của hội nghị là "Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững", Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, chủ đề của hội nghị đã thể hiện tư duy tiến bộ và tầm nhìn chiến lược của ASEAN. Bền vững không chỉ là phát triển kinh tế mà còn là phát triển con người, phát triển cộng đồng, phát triển xã hội hài hòa với thiên nhiên.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 khai mạc sáng 16.10 tại Hà Nội ẢNH: VIỆT HÙNG

Phó thủ tướng đề nghị, hội nghị tập trung thảo luận, chia sẻ và thống nhất 5 định hướng trọng tâm gồm: thể thao cho mọi người; thể thao thông minh và sáng tạo; thể thao xanh, sạch và bền vững; tăng cường hợp tác quốc tế giữa ASEAN và các đối tác nhằm xây dựng hệ sinh thái thể thao minh bạch, hiện đại; bảo tồn và phát huy giá trị của các môn thể thao truyền thống.

"Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tầm nhìn chung, hội nghị này sẽ tạo nên dấu mốc mới trong lịch sử hợp tác thể thao khu vực, khẳng định vị thế ASEAN như một cộng đồng năng động, sáng tạo và đầy sức sống", Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Thể thao khẳng định vai trò quan trọng

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự hợp tác ngày càng sâu rộng trong cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN, cũng như mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác với các nước đối thoại trong bối cảnh ASEAN đang xây dựng Chiến lược hợp tác ASEAN giai đoạn 2026 - 2030, định hướng cho tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.

Trên tinh thần hợp tác, hữu nghị và trách nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tin tưởng, hội nghị lần này sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, đưa ra những định hướng chiến lược cho hợp tác thể thao ASEAN trong giai đoạn mới, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của thể thao ASEAN trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng ẢNH: VIỆT HÙNG

"Đây là dịp quan trọng để chúng ta cùng nhìn lại những kết quả hợp tác đã đạt được, trao đổi kinh nghiệm, và đề ra định hướng hợp tác thể thao ASEAN trong giai đoạn tới, hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững và bao trùm. Với chủ đề được lựa chọn, hội nghị hôm nay là cơ hội để chúng ta chia sẻ tầm nhìn, tăng cường hợp tác và cùng nhau kiến tạo một tương lai thể thao ASEAN phát triển, bền vững và có bản sắc. Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng các quốc gia thành viên và các đối tác để hiện thực hóa các mục tiêu chung, đưa thể thao trở thành niềm tự hào của cộng đồng ASEAN, góp phần xây dựng một khu vực hòa bình, thịnh vượng và gắn kết", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, phản ánh toàn diện sự phát triển thể thao khu vực trong giai đoạn mới. Trọng tâm gồm: phát triển thể thao chuyên nghiệp gắn với khoa học và kinh tế thể thao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, thanh thiếu niên và người khuyết tật; bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, gắn kết với văn hóa và bản sắc ASEAN; thành lập Trung tâm Thể thao thành tích cao ASEAN để tạo môi trường tập huấn, trao đổi chuyên môn và nâng tầm vận động viên; đồng thời phát huy vai trò của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và phát triển bền vững.

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 là việc mở rộng hợp tác thể thao giữa ASEAN và các đối tác quốc tế ngoài khu vực

Dự kiến, hội nghị sẽ thông qua 3 tuyên bố chung gồm: Tuyên bố chung AMMS-8, Tuyên bố chung AMMS+Nhật Bản lần thứ 5 và Tuyên bố chung AMMS+Trung Quốc lần thứ 2. Ngoài ra, các báo cáo, văn kiện liên quan của SOMS-15 và SOMS-16, cùng kế hoạch hợp tác trong giai đoạn sau năm 2025, cũng sẽ được xem xét và thông qua.

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại AMMS-8 là việc mở rộng hợp tác thể thao giữa ASEAN và các đối tác quốc tế ngoài khu vực.

Tại hội nghị, Việt Nam cùng các quốc gia thành viên ASEAN sẽ thảo luận và thông qua các kế hoạch hợp tác cụ thể, gồm: Kế hoạch hợp tác Thể thao ASEAN và Nhật Bản, tập trung vào phụ nữ và thể thao, giáo dục thể chất, thể thao cho người khuyết tật và phát triển bền vững thông qua bóng đá; Kế hoạch hợp tác Thể thao ASEAN và Trung Quốc trong các lĩnh vực nâng cao sức khỏe, xây dựng khu thể thao ASEAN, phát triển thể thao truyền thống. Bên cạnh đó, ASEAN cũng thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác khác như Hàn Quốc, FIFA, Tổ chức Phòng chống Doping Thế giới (WADA) và Tổ chức Phòng chống doping khu vực (SEARADO).

Những hoạt động này khẳng định ASEAN ngày càng thể hiện vai trò là một cộng đồng thể thao cởi mở, năng động và sẵn sàng hội nhập quốc tế.