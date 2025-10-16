Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nepal đề nghị FIFA xử thua đội tuyển Malaysia trước cuộc tái đấu tháng 11

Giang Lao
Giang Lao
16/10/2025 09:29 GMT+7

Theo CNN Indonesia, Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) đã đề nghị FIFA xử thua đội tuyển Malaysia vì đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, trước khi 2 đội tái đấu vào tháng 11.

Nepal chỉ ra cầu thủ sai phạm của đội tuyển Malaysia

ANFA đã chính thức đệ đơn khiếu nại lên FIFA để phản hồi về trận thua tỷ số 0-2 của đội tuyển Nepal trước Malaysia vào ngày 25.3 tại vòng loại Asian Cup 2027, theo CNN Indonesia. Trong đó, đã chỉ ra cầu thủ Hector Hevel, là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Harimau Malaya, hiện đang bị FIFA trừng phạt, đã thi đấu và ghi bàn trong trận đấu đó. Bàn còn lại do cầu thủ cũng nhập tịch nhưng hợp lệ gốc Anh là Corbin-Ong ghi.

Nepal yêu cầu FIFA xử thua đội tuyển Malaysia trước cuộc tái đấu tháng 11 - Ảnh 1.

Đội tuyển Nepal (áo đỏ) trong trận thua đội tuyển Việt Nam tỷ số 0-1 ngày 14.10. Nếu được xử thắng trận gặp Malaysia, họ sẽ có trận thắng đầu tiên tại vòng loại Asian Cup 2027

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Hevel cùng với Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đang bị án treo giò 12 tháng của FIFA và đồng thời bị phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 65,9 triệu đồng). 

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị cáo buộc "giả mạo và xuyên tạc", vì làm giả hồ sơ nhập tịch các cầu thủ này cũng bị FIFA phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng).

Ngày 15.10, FAM đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA qua thông báo xác nhận của quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi với báo Malaysia, News Straits Times

Trong khi đó, trên các kênh chính thức bao gồm website và mạng xã hội, cơ quan này không đăng tải thêm bất cứ thông tin kháng cáo lên FIFA nào, sau thông báo gần nhất (ngày 7.10) gây tranh cãi. Khi đó, FAM nêu lý do vì "lỗi hành chính" và "một nhân viên vô tình tải lên tài liệu từ một người đại diện thay vì là tài liệu chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia (JPN) cấp", phản hồi phán quyết của FIFA khi công bố mọi chi tiết liên quan nguồn gốc các cầu thủ nhập tịch đều sai sự thật (ngày 6.10).

Sau công bố chi tiết và chính thức của FIFA vạch trần sự thật nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia, có tin ANFA đã khiếu nại FIFA về trường hợp liên quan của đội tuyển Nepal, khi đội tuyển Malaysia cũng đã sử dụng ít nhất 1 cầu thủ trái phép trong số này thi đấu và ghi bàn, đó là Hector Hevel. Trong khi, phần lớn số cầu thủ nhập tịch này tiếp đó vào tháng 6 đã góp mặt ở trận đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0.

Nepal yêu cầu FIFA xử thua đội tuyển Malaysia trước cuộc tái đấu tháng 11 - Ảnh 2.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả

Ảnh: Ngọc Linh

"ANFA đã đệ đơn khiếu nại, vì cầu thủ Hevel, người ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Malaysia trước Nepal đã bị FIFA tuyên bố không đủ điều kiện thi đấu, đồng nghĩa với việc kết quả trận đấu này có thể bị hủy bỏ", CNN Indonesia cho biết dựa trên thông báo của ANFA. 

Báo Malaysia, News Straits Times tiếp tục đăng tải thông tin này, sau khi cũng đưa tin trước đó về khả năng đội Nepal sẽ khiếu nại lên FIFA từ nguồn tin của báo Anh, The Guardian.

"Khiếu nại của ANFA có thể gây ảnh hưởng đến đội tuyển Malaysia. Theo luật thi đấu, Malaysia có thể bị xử thua tỷ số 0-3 ở các trận đã thắng đội Nepal và Việt Nam do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong hai trận đấu đó. Trong chiến thắng 4-0 trước đội Việt Nam vào ngày 10.6, đội Malaysia đã tung ra sân đến 7 cầu thủ nhập tịch, những người hiện đang phải đối mặt với án phạt nặng của FIFA", CNN Indonesia cho biết.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc đội tuyển Malaysia có bị xử thua trước các trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal hay không sẽ phụ thuộc vào Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nơi tổ chức và điều hành giải Asian Cup. 

AFC sẽ ra phán quyết sau khi FAM kháng cáo FIFA và có thể còn kéo ra Tòa án Trọng tài thể thao (CAS), với tiến trình có thể kéo dài, nhưng dự kiến sẽ phải có quyết định cuối cùng trước ngày 31.3.2026 (kết thúc vòng loại Asian Cup 2027).

Mặc dù vậy, với việc đội Nepal chính thức nhập cuộc đòi FIFA sớm xử phạt vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, đang khiến sự việc trở nên nóng bỏng hơn. Có tin, ANFA muốn xử phạt sớm nhất có thể vì đã có bằng chứng xác thực từ thông báo xác nhận của FIFA ngày 6.10, trước khi đội Nepal tái đấu đội Malaysia vào ngày 18.11. 

Đội Nepal đã thua cả 4 trận ở bảng F vòng loại ba Asian Cup 2027, nếu được xử thắng trận gặp Malaysia, họ có thể vượt qua đội Lào để xếp thứ 3 trong bảng.

Xem thêm bình luận