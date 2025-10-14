Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Nepal bất ngờ nhận định: 'Việt Nam xứng đáng dự Asian Cup hơn Malaysia, hãy chờ án FIFA’'

Hồng Nam
Hồng Nam
14/10/2025 22:53 GMT+7

Trợ lý HLV Salyan Khadgi của đội tuyển Nepal cho rằng đội tuyển Việt Nam xứng đáng được dự Asian Cup 2027 hơn Malaysia.

Trợ lý HLV Nepal: 'Chúng tôi đã chiến đấu kiên cường' 

Dù thua 0-1 ở màn tái đấu đội khách Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 (tối 14.10), nhưng đội tuyển Nepal đã có trận đấu đáng khen tại sân Thống Nhất.

Học trò HLV Matt Ross chỉ để thua 1 bàn từ tình huống phản lưới nhà. Thời gian cuối trận, thậm chí Nepal còn nhiều lần đe dọa cầu môn của Trung Kiên bằng những pha luân chuyển bóng và phản công tốc độ.

HLV Nepal bất ngờ nhận định: 'Việt Nam xứng đáng dự Asian Cup hơn Malaysia, hãy chờ án FIFA’'- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có trận thắng vất vả trước Nepal

Ảnh: Khả Hòa

"Đội tuyển Nepal đã chiến đấu kiên cường trước đội tuyển Việt Nam. Thật không may khi chúng tôi thủng lưới từ bàn phản lưới nhà trong hiệp 1. Dù vậy, các bạn thấy đấy, chúng tôi vẫn thi đấu rất tốt trong hiệp 2", trợ lý Salyan Khadgi, người thay ông Matt Ross chỉ đạo đội tuyển Nepal ở trận này chia sẻ. 

"Toàn đội đã chơi tốt và tuân thủ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh, nhưng Nepal đã thi đấu rất kiên cường. Điều tôi hài lòng là toàn đội đã chơi với tinh thần quả cảm, cầu thủ luôn muốn tiến về phía trước. Dù thua trận, nhưng cầu thủ của tôi đã thi đấu bằng hết con tim và sự nhiệt huyết". 

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng khâu dứt điểm, HLV Nepal nói Việt Nam xứng đáng vào VCK hơn Malaysia

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng đến Asian Cup 

Đội tuyển Nepal chưa thể có điểm số đầu tiên sau 4 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 (thua Việt Nam 2 trận, thua Malaysia và Lào 1 trận). Bất lợi của Nepal là ở lượt trận thứ tư, đại diện Nam Á không thể đá trên sân nhà, mà phải đá tại sân Thống Nhất dù vẫn sắm vai chủ nhà trên lý thuyết. 

Theo trợ lý Khadgi, nếu được đá trên quê hương, đội tuyển Nepal có thể đã chơi tấn công nhiều hơn, thay vì chỉ thuần túy phòng ngự chống đỡ.

HLV Nepal bất ngờ nhận định: 'Việt Nam xứng đáng dự Asian Cup hơn Malaysia, hãy chờ án FIFA’'- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam có 9 điểm sau 4 trận

ẢNH: ĐỘC LẬP

"Chúng tôi có chiến thuật rõ ràng cho trận đấu này, đó là phòng ngự chắc chắn. Trong hiệp 2, Nepal tạo ra nhiều pha tấn công rõ nét và mạnh lạc. Nếu được thi đấu trên sân nhà ở trận này, mục tiêu của chúng tôi là phải tấn công chứ không chỉ phòng ngự như hôm nay", trợ lý Khadgi đánh giá thêm. 

Khi được hỏi liệu đội tuyển Việt Nam hay Malaysia xứng đáng đoạt vé tới Asian Cup 2027 hơn, ông Khadgi trả lời thẳng thắn. 

"Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam xứng đáng và có nhiều cơ hội dự VCK Asian Cup 2027 hơn Malaysia. Tôi đang muốn đề cập đến sự việc gần đây liên quan đến Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Nếu án phạt FIFA được áp dụng, kết quả sẽ thay đổi", ông Khadgi cho biết.

Hiện Liên đoàn Bóng đá Nepal đã khiếu nại lên FIFA về trận mở màn gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra hồi tháng 3. Malaysia đã thắng 2-0 trước Nepal, trong đó cầu thủ ghi bàn mở tỷ số là Hector Hevel, một trong bảy cầu thủ bị FIFA vạch trần là sử dụng giấy tờ giả mạo. 

Tại vòng loại, Malaysia dẫn đầu bảng với 12 điểm sau 4 trận. Song, nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua Malaysia cả 2 trận gặp Việt Nam và Nepal, "Mãnh hổ" sẽ rơi xuống thứ nhì với 6 điểm, còn Việt Nam dẫn đầu bảng với 12 điểm. 


Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam đấu Nepal: Văn Lâm ‘nhường’ thủ môn 1,91 m bắt chính, nhân sự rất sốc

Đội tuyển Việt Nam đấu Nepal: Văn Lâm ‘nhường’ thủ môn 1,91 m bắt chính, nhân sự rất sốc

Danh sách 11 gương mặt đội tuyển Việt Nam đá chính ở trận tái đấu Nepal (19 giờ 30 hôm nay 14.10) đã lộ diện.

Bóng đá Malaysia rối ren: HLV Cklamovski 'quay xe', chuyên gia yêu cầu FAM đừng mãi im lặng

HLV Matt Ross nói cứng: ‘Việt Nam chịu sức ép nên sẽ bị chia điểm, càng mưa Nepal càng thích’

Khám phá thêm chủ đề

Nepal Matt Ross đội tuyển Việt Nam Asian Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận