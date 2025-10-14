HLV Nepal bất ngờ nhận định: 'Việt Nam xứng đáng dự Asian Cup hơn Malaysia, hãy chờ án FIFA’'

Trợ lý HLV Nepal: 'Chúng tôi đã chiến đấu kiên cường'

Dù thua 0-1 ở màn tái đấu đội khách Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 (tối 14.10), nhưng đội tuyển Nepal đã có trận đấu đáng khen tại sân Thống Nhất.

Học trò HLV Matt Ross chỉ để thua 1 bàn từ tình huống phản lưới nhà. Thời gian cuối trận, thậm chí Nepal còn nhiều lần đe dọa cầu môn của Trung Kiên bằng những pha luân chuyển bóng và phản công tốc độ.

Đội tuyển Việt Nam có trận thắng vất vả trước Nepal Ảnh: Khả Hòa

"Đội tuyển Nepal đã chiến đấu kiên cường trước đội tuyển Việt Nam. Thật không may khi chúng tôi thủng lưới từ bàn phản lưới nhà trong hiệp 1. Dù vậy, các bạn thấy đấy, chúng tôi vẫn thi đấu rất tốt trong hiệp 2", trợ lý Salyan Khadgi, người thay ông Matt Ross chỉ đạo đội tuyển Nepal ở trận này chia sẻ.

"Toàn đội đã chơi tốt và tuân thủ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh, nhưng Nepal đã thi đấu rất kiên cường. Điều tôi hài lòng là toàn đội đã chơi với tinh thần quả cảm, cầu thủ luôn muốn tiến về phía trước. Dù thua trận, nhưng cầu thủ của tôi đã thi đấu bằng hết con tim và sự nhiệt huyết".

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng khâu dứt điểm, HLV Nepal nói Việt Nam xứng đáng vào VCK hơn Malaysia

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng đến Asian Cup

Đội tuyển Nepal chưa thể có điểm số đầu tiên sau 4 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 (thua Việt Nam 2 trận, thua Malaysia và Lào 1 trận). Bất lợi của Nepal là ở lượt trận thứ tư, đại diện Nam Á không thể đá trên sân nhà, mà phải đá tại sân Thống Nhất dù vẫn sắm vai chủ nhà trên lý thuyết.

Theo trợ lý Khadgi, nếu được đá trên quê hương, đội tuyển Nepal có thể đã chơi tấn công nhiều hơn, thay vì chỉ thuần túy phòng ngự chống đỡ.

Đội tuyển Việt Nam có 9 điểm sau 4 trận ẢNH: ĐỘC LẬP

"Chúng tôi có chiến thuật rõ ràng cho trận đấu này, đó là phòng ngự chắc chắn. Trong hiệp 2, Nepal tạo ra nhiều pha tấn công rõ nét và mạnh lạc. Nếu được thi đấu trên sân nhà ở trận này, mục tiêu của chúng tôi là phải tấn công chứ không chỉ phòng ngự như hôm nay", trợ lý Khadgi đánh giá thêm.

Khi được hỏi liệu đội tuyển Việt Nam hay Malaysia xứng đáng đoạt vé tới Asian Cup 2027 hơn, ông Khadgi trả lời thẳng thắn.

"Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam xứng đáng và có nhiều cơ hội dự VCK Asian Cup 2027 hơn Malaysia. Tôi đang muốn đề cập đến sự việc gần đây liên quan đến Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Nếu án phạt FIFA được áp dụng, kết quả sẽ thay đổi", ông Khadgi cho biết.

Hiện Liên đoàn Bóng đá Nepal đã khiếu nại lên FIFA về trận mở màn gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra hồi tháng 3. Malaysia đã thắng 2-0 trước Nepal, trong đó cầu thủ ghi bàn mở tỷ số là Hector Hevel, một trong bảy cầu thủ bị FIFA vạch trần là sử dụng giấy tờ giả mạo.

Tại vòng loại, Malaysia dẫn đầu bảng với 12 điểm sau 4 trận. Song, nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua Malaysia cả 2 trận gặp Việt Nam và Nepal, "Mãnh hổ" sẽ rơi xuống thứ nhì với 6 điểm, còn Việt Nam dẫn đầu bảng với 12 điểm.



