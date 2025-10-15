Malaysia chính thức gửi đơn kháng cáo lên FIFA vụ 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ bị cấm thi đấu

Bóng đá Malaysia biến động mạnh

Động thái này được thực hiện vào sáng 15.10 (giờ Malaysia), theo xác nhận của quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi.

“Khi chúng tôi quyết định nộp đơn kháng cáo, điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được một kết quả tích cực. Đội ngũ luật sư được FAM thuê là các chuyên gia quốc tế, có nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ quy định bóng đá toàn cầu. Ban quản lý đội tuyển quốc gia luôn hoạt động theo hướng chuyên nghiệp và kỹ lưỡng", ông Mahadi chia sẻ với truyền thông Malaysia.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) ở lượt đi vòng loại Asian Cup Ảnh: Ngọc Linh

Vụ kháng cáo lần này được xem là “cơ hội thứ hai” để Malaysia đảo ngược án phạt mà FIFA đã đưa ra trước đó. Ông Mahadi khẳng định mọi khâu chuẩn bị đều được tiến hành cẩn trọng, không chịu bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài.

“Chúng tôi không vội vàng, và càng không hành động thiếu suy xét. Đây là một bước đi có tính toán, nhằm bảo vệ quyền lợi cho đội tuyển cũng như cho nền bóng đá Malaysia", quyền Chủ tịch FAM nhấn mạnh.

Theo quy trình của FIFA, sau khi tiếp nhận hồ sơ kháng cáo, Ủy ban Kháng cáo FIFA sẽ tiến hành xem xét tính hợp lệ và có thể yêu cầu FAM cung cấp thêm bằng chứng nếu cần thiết. Dự kiến, quá trình đánh giá sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận Malaysia.



FIFA đã kết luận gì trước khi FAM kháng cáo?

Ngày 6.10, Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố văn bản được gửi đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), chỉ thẳng ra sai phạm mà FAM đã mắc trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ. Theo điều tra của FIFA, tổ tiên của các cầu thủ này như sau: Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), Facundo Garces (Argentina), Rodrigo Holgado (Argentina), Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Iraurgui (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan). Tuy nhiên, trong tài liệu mà FAM gửi đến FIFA, nơi sinh tổ tiên của các cầu thủ này đều là Malaysia. FIFA cho rằng, FAM đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh 7 cầu thủ vi phạm có tổ tiên sinh ra tại Malaysia.







Một trong số các cầu thủ đang bị cấm thi đấu

Ủy ban Kỷ luật FIFA đã xác định FAM gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu kèm tài liệu giả mạo để đăng ký 7 cầu thủ. Theo quyết định của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 400.000 USD), còn 7 cầu thủ nói trên mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 2.500 USD) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

