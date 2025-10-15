Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: U.23 Việt Nam chạm trán nhà vô địch U.23 châu Á ở đợt FIFA Days tháng 11

Linh Nhi
Linh Nhi
15/10/2025 16:59 GMT+7

Vào kỳ FIFA Days tháng 11 tới, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ đối đầu những đội mạnh hàng đầu châu Á ở giải tứ hùng tại Trung Quốc.

Nóng: U.23 Việt Nam chạm trán nhà vô địch U.23 châu Á ở đợt FIFA Days tháng 11- Ảnh 1.

Đội tuyển U.23 Việt Nam hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng U.23 châu Á 2026

ảnh: VFF

U.23 Việt Nam có thêm "quân xanh" khủng

Chiều 14.10, đội tuyển U.23 Việt Nam đã trở về nước sau chuyến tập huấn tại UAE, nơi các cầu thủ của chúng ta đã có 2 trận giao hữu chất lượng với U.23 Qatar.

Dự kiến vào tháng 11 tới, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại với 2 giai đoạn khác nhau. Ở nửa đầu, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tiếp tục tạm quyền trong lúc HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam làm khách tại Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Khi đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tham gia giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc, ngoài đội chủ nhà còn có 2 đội bóng rất mạnh là U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan.

Đây là những "quân xanh" cực kỳ chất lượng cho U.23 Việt Nam. Thậm chí, U.23 Uzbekistan và U.23 Hàn Quốc còn được xem là ứng viên hàng đầu tranh chức vô địch giải U.23 châu Á 2026, từng đăng quang ở các năm 2018 và 2020.

HLV Kim trực tiếp huấn luyện U.23 Việt Nam

Nóng: U.23 Việt Nam chạm trán nhà vô địch U.23 châu Á ở đợt FIFA Days tháng 11- Ảnh 2.

Thanh Nhàn vừa thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trước Nepal

Ảnh: Độc Lập

Còn nhớ hồi tháng 3 vừa qua, HLV Đinh Hồng Vinh cũng đã dẫn dắt U.23 Việt Nam thi đấu tại CFA China Team 2025. Dù vắng nhiều trụ cột tập trung đội tuyển Việt Nam, U.23 VN đã có 3 trận hòa trước Uzbekistan, Hàn Quốc và suýt nữa đã thắng U.23 Trung Quốc.

Sau khi trở về nước, U.23 Việt Nam sẽ có 4 ngày nghỉ trước khi tập trung lại, được đích thân HLV Kim Sang-sik huấn luyện chuẩn bị cho SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.

Mục tiêu của U.23 Việt Nam là rất rõ ràng, nhắm đến tấm HCV thứ 3 trong lịch sử môn bóng đá nam tại các kỳ SEA Games, tiếp nối 2 tấm HCV trước đó gặt hái được dưới thời HLV Park Hang-seo vào các năm 2019 và 2022.

Tiếp sau đó, U.23 Việt Nam sẽ ổn định lại đội hình trước khi bay sang Ả Rập Xê Út khởi đầu cho hành trình chinh phục VCK giải U.23 châu Á 2026. Tại giải, chúng ta sẽ nằm ở bảng A với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út cùng Jordan và tân binh Kyrgyzstan.

Tin liên quan

Sao trẻ HAGL Trần Gia Bảo lọt tốp 60 tài năng thế giới: Được The Guardian so sánh đặc biệt

Sao trẻ HAGL Trần Gia Bảo lọt tốp 60 tài năng thế giới: Được The Guardian so sánh đặc biệt

Sao trẻ HAGL Trần Gia Bảo đã lọt tốp 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới năm 2025 của tờ The Guardian (Anh), đúng 11 năm sau Phan Thanh Hậu.

Chuyên gia Indonesia muốn PSSI mời HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển thay người thất bại Kluivert

Nhân tố U.23 Việt Nam gieo hy vọng mới cho đội tuyển Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Kim Sang-sik U.23 châu Á trung quốc Uzbekistan Hàn Quốc Đinh Hồng Vinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận