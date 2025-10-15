Nóng: U.23 Việt Nam chạm trán nhà vô địch U.23 châu Á ở đợt FIFA Days tháng 11

Đội tuyển U.23 Việt Nam hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng U.23 châu Á 2026 ảnh: VFF

U.23 Việt Nam có thêm "quân xanh" khủng

Chiều 14.10, đội tuyển U.23 Việt Nam đã trở về nước sau chuyến tập huấn tại UAE, nơi các cầu thủ của chúng ta đã có 2 trận giao hữu chất lượng với U.23 Qatar.

Dự kiến vào tháng 11 tới, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại với 2 giai đoạn khác nhau. Ở nửa đầu, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tiếp tục tạm quyền trong lúc HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam làm khách tại Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Khi đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tham gia giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc, ngoài đội chủ nhà còn có 2 đội bóng rất mạnh là U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan.

Đây là những "quân xanh" cực kỳ chất lượng cho U.23 Việt Nam. Thậm chí, U.23 Uzbekistan và U.23 Hàn Quốc còn được xem là ứng viên hàng đầu tranh chức vô địch giải U.23 châu Á 2026, từng đăng quang ở các năm 2018 và 2020.

HLV Kim trực tiếp huấn luyện U.23 Việt Nam

Thanh Nhàn vừa thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trước Nepal Ảnh: Độc Lập

Còn nhớ hồi tháng 3 vừa qua, HLV Đinh Hồng Vinh cũng đã dẫn dắt U.23 Việt Nam thi đấu tại CFA China Team 2025. Dù vắng nhiều trụ cột tập trung đội tuyển Việt Nam, U.23 VN đã có 3 trận hòa trước Uzbekistan, Hàn Quốc và suýt nữa đã thắng U.23 Trung Quốc.

Sau khi trở về nước, U.23 Việt Nam sẽ có 4 ngày nghỉ trước khi tập trung lại, được đích thân HLV Kim Sang-sik huấn luyện chuẩn bị cho SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.

Mục tiêu của U.23 Việt Nam là rất rõ ràng, nhắm đến tấm HCV thứ 3 trong lịch sử môn bóng đá nam tại các kỳ SEA Games, tiếp nối 2 tấm HCV trước đó gặt hái được dưới thời HLV Park Hang-seo vào các năm 2019 và 2022.

Tiếp sau đó, U.23 Việt Nam sẽ ổn định lại đội hình trước khi bay sang Ả Rập Xê Út khởi đầu cho hành trình chinh phục VCK giải U.23 châu Á 2026. Tại giải, chúng ta sẽ nằm ở bảng A với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út cùng Jordan và tân binh Kyrgyzstan.