HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam vẫn nóng vội, tôi rất tiếc...'

HLV Kim Sang-sik: 'Mặt sân xấu khiến đội tuyển Việt Nam khó đá'

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Nepal với tỷ số 1-0 ở màn tái đấu diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 14.10. Các học trò HLV Kim Sang-sik đã kiểm soát bóng 62%, dứt điểm 23 lần (trúng đích 11 lần) nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng, nhờ tình huống phản lưới của hậu vệ Nepal.

Với chiến thắng mong manh trên sân Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam có 9 điểm sau 4 trận (thắng 3, thua 1), qua đó tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Malaysia (12 điểm) cho tấm vé dự Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau trận: "Trận đấu hôm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết không tốt. Tôi tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không thể ghi nhiều bàn, nhưng vẫn vui khi chiến thắng. Tôi muốn gửi chiến thắng này đến người hâm mộ".

Mặt sân Thống Nhất ở trận đấu tối 14.10 bị "cày xới" sau cơn mưa nặng hạt ở TP.HCM. Mặt cỏ lồi lõm, bong tróc, trơn trượt cùng bóng ướt khiến chất lượng đường chuyền của cả hai đội bị ảnh hưởng. Học trò ông Kim đã phải dùng bóng dài, hoặc các pha phối hợp chớp nhoáng, để khắc phục tình thế.

"Mặt sân rất xấu nên chúng tôi không thể đạt được những gì đề ra. Song, đội tuyển Việt Nam đã thắng trận, như vậy là đạt mục tiêu. Đội tuyển Việt Nam có cơ hội ghi bàn, nhưng chưa nắm bắt tốt cơ hội đó. Cầu thủ hơi vội khi xử lý những tình huống cuối. Trong hiệp 2, một số cầu thủ đuối sức nên đã chơi như ý", HLV Kim Sang-sik đánh giá.

Ở chiến thắng 1-0 trước Nepal, HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho 5 nhân tố U.23 Việt Nam. Trong đó, thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đá chính. Sang hiệp 2, đến lượt tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Khuất Văn Khang vào sân.

"Hôm nay, các cầu thủ U.23 Việt Nam gồm Hiểu Minh, Thanh Nhàn và Trung Kiên được ra sân thi đấu. Tôi không nghĩ đó là 'phần thưởng', mà chỉ đơn thuần là trong thời gian qua, họ cạnh tranh tốt. Tôi đánh giá cầu thủ dựa trên quá trình. Nhờ tính cạnh tranh mà lứa U.23 mang lại, đội tuyển Việt Nam đã vận hành lối chơi tốt hơn", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Đình Bắc vào sân trong hiệp 2 và có cú sút dội cột dọc ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

"Hôm nay, Hiểu Minh thể hiện tốt. Tôi muốn khen cậu ấy và Trung Kiên. Đến hiệp 2, có thêm Văn Khang, Đình Bắc vào sân chơi tương đối ổn. Tôi dành lời khen cho các nhân tố U.23 ở trận này".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tiếc nuối khi Tiến Linh chưa thể sút tung lưới Nepal để bắt kịp vị trí thứ hai trong danh sách ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam mà cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức đang nắm giữ: "Chúng tôi có nhiều tình huống dứt điểm cầu môn tốt, nhưng rất tiếc khi không có bàn thắng. Đặc biệt là Tiến Linh, tôi thực sự tiếc nuối. Tiến Linh có bản năng nhạy bén trước cầu môn, khi chạy chỗ và dứt điểm tốt, Tôi mong tháng sau, khi có trận đấu với Lào, hy vọng Tiến Linh sẽ ghi bàn".

HLV Kim Sang-sik chia sẻ thêm: "Sau trận đấu vừa rồi (ngày 9.10) với Nepal, chúng tôi đã thực hiện nhiều chiến thuật dứt điểm, chắt chiu cơ hội trên phần sân đối phương hơn, tìm cách để chơi tốt ở trên 1/3 sân phòng ngự của Nepal. Tuy nhiên, mặt sân xấu phần nào ảnh hưởng đến lối chơi. Ở đợt tập trung tới, tôi cần tìm cách giúp cầu thủ dứt điểm hay hơn.

Tôi cũng sẽ tìm thêm nhân tố bổ sung cho cánh phải, dự kiến là triệu tập cầu thủ U.23 để thử nghiệm, dù rằng ở vị trí này Tiến Anh vẫn đang đá ổn".