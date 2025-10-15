Sao trẻ HAGL Trần Gia Bảo lọt tốp 60 tài năng thế giới: Được The Guardian so sánh đặc biệt

Trần Gia Bảo là tài năng trẻ mới nhất được HAGL trình làng ảnh: Đông Nghi

Trần Gia Bảo lọt tốp "thần đồng" thế giới

Tờ The Guardian mô tả về Trần Gia Bảo: "Trần Gia Bảo trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn ở V-League khi mới 16 tuổi. Dù còn rất trẻ, anh đã thể hiện sự chững chạc, kỹ thuật khéo léo, tư duy hiện đại và có thể đá ở nhiều vị trí trên hàng công".

Thậm chí, tờ báo của Anh còn so sánh Trần Gia Bảo với siêu sao Lamine Yamal (Barcelona), với đánh giá chân sút sinh năm 2008 có thể trở thành "người Việt Nam đầu tiên tạo dấu ấn ở châu Âu".

Trần Gia Bảo chính là cầu thủ Việt Nam thứ 2 lọt vào bản danh sách tài năng trẻ triển vọng thế giới của tờ The Guardian. Đúng 11 năm trước, Phan Thanh Hậu cũng của HAGL đã lọt tốp 40 thế giới.

Gia Bảo đang được HAGL bảo vệ để phát triển tự nhiên ảnh: Đông Nghi

Khi đó, Phan Thanh Hậu mới 17 tuổi đã được tờ The Guardian "chấm" trong tốp 40 sao mai giàu triển vọng nhất thế giới, thậm chí còn được đánh giá cao hơn Ousmane Dembélé, chủ nhân Quả bóng vàng thế giới 2025.

Bài học từ Phan Thanh Hậu

Bản danh sách của tờ The Guardian đã vô tình tạo ra gánh nặng kỳ vọng đè lên đôi vai Phan Thanh Hậu - cậu bé 17 tuổi hiền lành được mệnh danh là "Vua sức bền" ở HAGL nhưng không hề có sự chuẩn bị để ứng phó với sự chú ý của dư luận và người hâm mộ.

Chàng trai quê Quảng Ngãi đã rất vất vả suốt nhiều năm trời thể thoát khỏi cái bóng "tốp 40 thế giới", chìm nổi qua nhiều CLB khác nhau, xuống đá ở hạng nhất, trước khi dần tìm được vị trí trong màu áo CLB Quảng Nam, Hà Tĩnh và bây giờ là Becamex TP.HCM.

Thanh Hậu trong màu áo Becamex TP.HCM ở tuổi 28 ảnh: Khả Hòa

Sau 11 năm, Trần Gia Bảo đang gây chú ý khi lọt vào tốp 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới. Hy vọng rằng ở HAGL, anh sẽ được bảo vệ và dìu dắt để phát triển một cách tự nhiên, đầy đủ tốt hơn, để tránh sức ép kỳ vọng dành cho "thần đồng" như đàn anh Thanh Hậu ngày trước.

Thực tế sau bàn thắng trong ngày ra mắt V-League ở mùa trước, Trần Gia Bảo đang được CLB HAGL chăm sóc khá kỹ, với thời lượng ra sân phù hợp: 9 trận đấu ở V-League 2024 - 2025 và 3 trận kể từ đầu V-League 2025 - 2026 (1 bàn thắng ở Cúp quốc gia).