U.23 Việt Nam đi một ngày đàng...

H AI TRẬN ĐẤU CHẤT LƯỢNG

Vào trưa nay 15.10, đội tuyển U.23 VN về nước sau 1 tuần tập huấn quan trọng tại UAE, với trọng tâm là 2 trận giao hữu chất lượng với U.23 Qatar. Ban huấn luyện (BHL) U.23 VN đã thử nghiệm, trao cơ hội cho những nhân tố chưa hoặc ít được thể hiện trong 2 giải chính thức gần nhất là U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026, khi 8 trụ cột được đôn lên đội tuyển VN. Ở trận lượt đi với Qatar, đội hình U.23 VN có nhiều trụ cột đã chơi lấn lướt, tạo nhiều cơ hội nhưng thua 0-1 từ tình huống cố định. Đến trận đấu lượt về đêm 13.10, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã thay 100% đội hình, cho nhóm dự bị trận trước như: Nguyễn Tân, Nam Hải, Lê Phát, Thành Đạt, Long Vũ, Minh Phúc, Quang Kiệt… đá từ đầu. Các cầu thủ ít ra sân ở CLB và ít thi đấu cùng nhau ở U.23 VN đã chơi khá cố gắng nhưng để Qatar dẫn 2 bàn sớm trong hiệp 1. Hiệp 2, U.23 VN dồn ép, dâng cao vây ráp giúp Văn Thuận, Quốc Việt ghi bàn từ các pha dàn xếp bài bản, và cuối cùng thua chung cuộc 2-3.

Đội tuyển U.23 VN có chuyến tập huấn bổ ích tại UAE Ảnh: VFF

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Tôi đánh giá rất cao tinh thần, thái độ và sự cầu tiến của toàn đội U.23 VN trong chuyến tập huấn này. Các cầu thủ đã thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần tập trung cao độ dù điều kiện thời tiết, múi giờ và việc sinh hoạt tại UAE khá khác biệt. Toàn đội luôn duy trì tinh thần học hỏi, khát khao thể hiện và đặc biệt là tính đoàn kết trong sinh hoạt cũng như trên sân tập. Đây là yếu tố rất đáng trân trọng và là nền tảng quan trọng cho những mục tiêu phía trước. Đây là dịp rất tốt để các gương mặt mới được thể hiện mình, và tôi phải nói rằng nhiều cầu thủ đã để lại ấn tượng tích cực. Những cầu thủ như Trần Thành Trung, Vadim Nguyễn, Nguyễn Tân, Long Vũ, Lê Phát… cho thấy sự tự tin, khát khao và tinh thần hòa nhập rất tốt. Dù còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng họ đang tiến bộ qua từng buổi tập, từng trận đấu. Tôi tin rằng nếu tiếp tục duy trì thái độ cầu tiến như vậy, các em hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí cho SEA Games 33 sắp tới".

U.23 Việt Nam h OÀN THIỆN CON NGƯỜI VÀ LỐI CHƠI

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá 2 trận đấu với U.23 Qatar là những cơ hội quý giá để BHL điều nghiên chiến thuật, lối chơi và khả năng thích ứng của cầu thủ U.23 VN trước đối thủ có trình độ cao ở châu lục. Những cuộc chạm trán với "quân xanh" Qatar - có 6 lần liên tiếp dự VCK U.23 châu Á, giành HCĐ (2018) và xếp hạng 4 (2016) giúp vỡ ra rất nhiều vấn đề mà những đối thủ Đông Nam Á không làm được. Bài học về việc mất tập trung dẫn đến các bàn thua trước Qatar, những cơ hội bị bỏ lỡ... sẽ được BHL ghi nhận để từ đó hoàn thiện con người và lối chơi cho đội bóng. HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét: "Về chuyên môn, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu tốt, tuân thủ chiến thuật, đồng thời cho thấy sự tiến bộ trong việc chuyển đổi trạng thái, pressing và tổ chức tấn công. Tất nhiên, chúng ta vẫn còn những điểm cần cải thiện, nhất là ở khả năng ra quyết định nhanh trong không gian hẹp, giữ cường độ thi đấu ổn định trong 90 phút và khả năng dứt điểm. Nhìn chung BHL hài lòng với tinh thần thể hiện của toàn đội.

Đây là một bước chuẩn bị quan trọng trong lộ trình dài hạn của U23 VN. Những chuyến tập huấn như thế này giúp BHL đánh giá chính xác năng lực từng cá nhân, thử nghiệm các phương án chiến thuật, đồng thời giúp cầu thủ làm quen với cường độ và phong cách thi đấu của các đội bóng Tây Á - điều rất cần thiết khi bước ra sân chơi châu lục. Tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng đội hình có chiều sâu, bản lĩnh và khả năng cạnh tranh cao nhất cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026".