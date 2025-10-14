Tiến Linh chỉ thẳng lý do đội tuyển Việt Nam sút nhiều nhưng không thể ghi bàn

Ở trận thuộc lượt trận thứ 4 bảng F - vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra tối 14.10 trên sân Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam giành chiến chật vật với tỷ số 1-0 trước Nepal. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một tình huống phản lưới nhà của cầu thủ Nepal. Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik có 2 chiến thắng liên tiếp trước cùng một đối thủ trong dịp FIFA Days tháng 10.

"Mưa lớn ảnh hưởng đến mặt sân và lối chơi của 2 đội"

Trong màn so tài này, đội tuyển Việt Nam dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, tung ra khoảng 20 cú dứt điểm nhưng không thể ghi bàn. Về vấn đề này, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ sau trận: "Trước trận đấu, trời đã mưa rất lớn, ảnh hưởng đến mặt sân và lối chơi của 2 đội. Về việc nhiều tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, thì như tôi đã nói, là do điều kiện mặt sân không tốt, có những vũng nước làm chậm tốc độ của quả bóng. Tuy nhiên, hôm nay đội cũng đã chơi nỗ lực và giành được 3 điểm. Chiến thắng này xin dành tặng cho người hâm mộ, khi không quản ngại trời mưa đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam".

Hàng công bất lực, đội tuyển Việt Nam chật vật lấy 3 điểm nhờ Nepal phản lưới nhà

Tiến Linh có cú sút đưa bóng đi trúng xà ngang đội Nepal trong hiệp 1 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tiền đạo đang khoác áo CLB Công an TP.HCM cho biết, đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hơn nữa trong tập luyện và thi đấu, hướng đến mục tiêu tiếp tục giành chiến thắng trước đội tuyển Lào ở dịp FIFA Days tháng 11 (ngày 19.11, thuộc lượt trận thứ 5 bảng F - vòng loại cuối Asian Cup 2027).

Nhắc đến các cầu thủ lứa U.23 được trao cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh bày tỏ: "Đây là phần thưởng cho sự nỗ lực của các cầu thủ trẻ trong thời gian qua. Hôm nay, các cầu thủ trẻ đã cho thấy được sự khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Trong tương lai, các bạn vẫn còn nhiều giải đấu nữa. Tôi mong các cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục cố gắng, thi đấu thật tốt cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới".

Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/



