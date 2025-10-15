Chuyên gia Indonesia muốn PSSI mời HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển thay người thất bại Kluivert

HLV Park Hang-seo vẫn là gương mặt danh tiếng ở Đông Nam Á ảnh: Ngọc Linh

Ông Park được tín nhiệm tại Indonesia

Bóng đá Indonesia đang nghĩ về HLV Park Hang-seo trong khi chìm sâu trong nỗi thất vọng do HLV Parrick Kluivert làm tan vỡ giấc mơ World Cup. Thậm chí tờ Bola còn đánh giá Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang mất phương hướng kể từ khi chia tay HLV Shin Tae-yon.

Mới nhất, chuyên gia bóng đá Supriyono Prima đã đưa ra một đề xuất đáng chú ý, khi cho rằng HLV Park Hang-seo là "thuyền trưởng" phù hợp để đưa bóng đá Indonesia vươn tầm World Cup. Nên nhớ rằng Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong chưa bao giờ thắng nổi các đội tuyển Việt Nam của ông Park.

Ông Supriyono phát biểu trên CNN Indonesia: "Tôi muốn HLV Park Hang-seo. Bóng đá Việt Nam đặt niềm tin vào ông Park và các đội tuyển quốc gia của ông ấy đã thi đấu hết mình ở mọi lứa tuổi. HLV Park Hang-seo hiểu rõ bóng đá Đông Nam Á. Điều này rất quan trọng để khôi phục tinh thần làm việc và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ".

Sự tôn trọng của đối thủ

HLV Kluivert chưa rõ tương lai mình tại Indonesia ảnh: reuters

Tương lai của HLV Patrick Kluivert đang bị đặt dấu hỏi khi nhà cầm quân này đang bặt vô âm tín trong làn sóng chỉ trích dữ dội từ các CĐV, chuyên gia và truyền thông xứ vạn đảo yêu cầu ông từ chức.

Ông Supriyono nhấn mạnh bóng đá Việt Nam đã lột xác với HLV Park Hang-seo, bao gồm chức vô địch AFF Cup 2018, 2 HCV SEA Games và hàng loạt chiến tích khác như tứ kết Asian Cup 2019, bán kết ASIAD 2018, lần đầu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022…

Bên cạnh đó, ông Supriyono cũng nhắc tên HLV Alex Pastoor đang là trợ lý cho HLV Kluivert ở đội tuyển Indonesia từng giúp 3 CLB Exelsior (2010), Sparta Rotterdam (2016) và Almere City (2023) thăng hạng Eredivisie (Hà Lan).

HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt đội tuyển Indonesia? ảnh: AFP

Nhưng rõ ràng sự thấu hiểu bóng đá Đông Nam Á sẽ là lợi thế đặc biệt của HLV Park Hang-seo vốn là chuyên gia xây dựng tâm lý mạnh mẽ cho cầu thủ, giàu kinh nghiệm để tạo ra tính kỷ luật và tinh thần đồng đội gắn kết đặc biệt phù hợp bóng đá Indonesia.

Vào lúc này, ông Park đang đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. Tại Việt Nam, ông quản lý học viện bóng đá mang tên mình và là cố vấn đặc biệt cho Bắc Ninh FC đang chơi ở giải hạng nhất quốc gia.