Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nhân tố U.23 Việt Nam gieo hy vọng mới cho đội tuyển Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
15/10/2025 05:53 GMT+7

HLV Kim Sang-sik cho 3 cầu thủ U.23 Việt Nam đá chính, Đình Bắc và Văn Khang vào sân trong hiệp 2 khi đội tuyển Việt Nam thắng Nepal 1-0 trên sân Thống Nhất ngày 14.10.

Nhân tố U.23 Việt Nam gieo hy vọng mới cho đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Hiểu Minh góp công lớn trong bàn thắng ngay trận ra mắt đội tuyển Việt Nam

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam ghi điểm ở đội tuyển Việt Nam

Khác với trận lượt đi sử dụng đội hình mạnh nhất và chỉ tung Đình Bắc và Thanh Nhàn vào sân trong hiệp 2, đêm 14.10 HLV Kim Sang-sik đã tung ra đến 3 cầu thủ U.23 Việt Nam trong đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam đá trận lượt về với Nepal trên sân Thống Nhất.

Thủ môn Trung Kiên cùng 2 trung vệ Hiểu Minh là những cái tên góp mặt ở hàng phòng ngự - một điều khá lạ so với cách dùng binh của HLV Kim Sang-sik, trong khi Thanh Nhàn xuất phát bên cánh phải hàng công đội tuyển Việt Nam

Nhìn vào thói quen dùng người thận trọng của ông Kim, cách bố trí đó cho thấy niềm tin đặc biệt của chiến lược gia người Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam đã chơi có phần chật vật vì cơn mưa lớn ảnh hưởng lớn đến mặt cỏ sân Thống Nhất, nhưng các cầu thủ U.23 Việt Nam đã không khiến ông thất vọng.

Ngay ở phút thứ 5, Hiểu Minh đã để lại dấu ấn ở tình huống lên tham gia tấn công, băng lên cột xa đón quả phạt góc và đánh đầu chiến thuật vào trong khiến hậu vệ Suman Shrestha lúng túng đá phản lưới nhà.

Nhân tố U.23 Việt Nam gieo hy vọng mới cho đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Thanh Nhàn dứt điểm trong trận gặp Nepal trên sân Thống Nhất ngày 14.10

ảnh: Độc Lập

Được sắp ở trung tâm hàng thủ với nhiệm vụ bọc lót cho 2 đàn anh Duy Mạnh và Xuân Mạnh đá trung vệ dập ở 2 bên, Hiểu Minh chơi khá chững chạc giúp che chắn tốt cho Trung Kiên - người bắt bóng khá chắc tay ở trận chính thức đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam.

Trong hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đã tung Đình Bắc và Văn Khang vào sân để tăng thêm hỏa lực cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Thật đáng tiếc khi những cơ hội sau đó đã không thể giúp chúng ta có thêm bàn thắng, nhất là tình huống Đình Bắc sút bóng dội cột.

Nhìn chung, toàn bộ 5 cái tên U.23 Việt Nam đều đã chơi tốt khi Hiểu Minh, Trung Kiên giúp đội nhà giữ sạch mành lưới và tham gia triển khai bóng lên trong khi Thanh Nhàn, Đình Bắc và Văn Khang đem đến sự năng động, tốc độ và tính đột biến.

Tín hiệu tốt cho tương lai

Nhân tố U.23 Việt Nam gieo hy vọng mới cho đội tuyển Việt Nam- Ảnh 3.

Trung Kiên bắt bóng tập trung trong trận đấu không quá nhiều việc để làm trước Nepal

ảnh: Khả Hòa

Đội tuyển Việt Nam chỉ thắng Nepal 1-0 sẽ tiếp thêm động lực để HLV Kim Sang-sik mạnh mẽ và quyết tâm hơn làm mới đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là hàng công cho các nhân tố U.23 Việt Nam đang trưởng thành nhanh chóng.

Trong tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 trong khi đội U.23 Việt Nam sẽ tham dự giải mời quốc tế tại Trung Quốc, quy tụ nhiều đội bóng mạnh hàng đầu châu Á. Ông Kim sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để chia quân làm sao đạt hiệu quả cao nhất.

Nhưng có thể cảm nhận lộ trình trẻ hóa đội tuyển Việt Nam trong cảnh rất nhiều trụ cột thay nhau vắng mặt vì chấn thương và quá tải: có đủ một đội hình người hùng AFF Cup 2024 bị đau không thể tập trung đợt này.

Xu hướng này sẽ càng mạnh thêm vì U.23 Việt Nam sẽ còn trưởng thành hơn nữa ở 3 giải đấu quan trọng trong nửa năm tới gồm SEA Games 33, VCK U.23 châu Á 2026 và ASIAD 2026. Nếu Đình Bắc, Văn Khang... và các đồng đội gặt hái thành công, cánh cửa đội tuyển Việt Nam sẽ mở rộng trước mặt.


Xem thêm bình luận