FIFA chính thức công bố thời gian bốc thăm World Cup 2026: Ở đâu, khi nào?

Đã xác định bao nhiêu đội dự World Cup 2026?

Tính đến ngày 15.10, đã có tổng cộng 28/48 đội giành quyền lọt vào VCK World Cup 2026, bao gồm 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, và 25 đội vượt qua vòng loại.

Danh sách 28/48 đội đã giành quyền lọt vào VCK World Cup 2026 Ảnh: Chụp màn hình Football Rankings/X

Trong đó, khu vực châu Á (8 đội) là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc và Qatar cùng Ả Rập Xê Út là 2 đội mới nhất sau vòng loại thứ tư.

6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay; 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand; và 9 đội từ khu vực châu Phi là Algeria, Cape Verde, A Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Ma Rốc, Senegal, Nam Phi và Tunisia. Trong khi đó, đội tuyển Anh đã trở thành đội đầu tiên ở khu vực châu Âu giành vé đến VCK.

Trong lịch đấu sắp tới, sẽ xác định thêm 3 suất ở khu vực CONCACAF và 15 suất ở khu vực châu Âu (bao gồm 11 suất chính ở các bảng đấu còn lại và 4 suất đấu play-off), cùng 2 suất ở vòng play-off liên lục địa diễn ra trong tháng 3.2026.

World Cup 2026 lần đầu tiên tăng lên 48 đội, cũng chứng kiến có đến 3 đội lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt ở VCK, đó là đội Jordan và Uzbekistan (châu Á) và Cape Verde (châu Phi) tính đến ngày 15.10.

Sau đợt FIFA Days tháng 11 sắp tới đây sẽ xác định đến 90% số đội dự VCK, chỉ còn lại các suất đấu play-off khu vực châu Âu và liên lục địa, FIFA cũng sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026.

Trong đó, đã cố định 3 đội đồng chủ nhà gồm đội Mỹ nằm ở bảng D với mã số D1. Đội Mexico sẽ thi đấu trận khai mạc trên sân Azteca ở Mexico City, được cố định nằm ở bảng A và mã số A1. Đội đồng chủ nhà còn lại là Canada nằm ở bảng B và mã số B1.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino chính thức công bố và xác nhận thời gian diễn ra lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2026 Ảnh: Gianni Infantino/instagram

Với 48 đội góp mặt ở VCK World Cup 2026, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chia các đội vào 12 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội. Các đội sẽ được chia cặp đấu loại trực tiếp vào vòng 16 đội, tiếp đó là tứ kết, bán kết và chung kết.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11.6.2026 đến 19.7.2026. Trận khai mạc sẽ được ấn định tổ chức tại sân Azteca của Mexico City, và trận chung kết sẽ diễn ra tại sân MetLife ở New York/New Jersey.

Đây sẽ là kỳ World Cup lần đầu tiên có sự góp mặt của 48 đội tuyển, tăng so với con số 32 đội ở các kỳ trước đó. Việc mở rộng này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều trận đấu hơn - tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức, tăng từ 64 trận của năm 2022 tổ chức ở Qatar.

Tổng cộng có 16 thành phố của 3 quốc gia đồng chủ nhà sẽ tổ chức các trận đấu tại World Cup 2026. Trong đó, Canada có 2 thành phố là Toronto và Vancouver; Mexico có 3 thành phố gồm Guadalajara, Mexico City và Monterrey. Mỹ có các thành phố tham gia gồm Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area và Seattle.

Theo lịch thi đấu đã công bố, phần lớn các trận đấu tại World Cup 2026 diễn ra ở nước Mỹ, đặc biệt từ vòng tứ kết với các trận đấu diễn ra trên các sân Gillette ở Foxborough, SoFi tại Inglewood, Hard Rock ở Miami Gardens và Arrowhead tại Kansas City. Ở bán kết là trên các sân AT&T ở Arlington, Mercedes-Benz tại Atlanta. Trận chung kết World Cup 2026 tổ chức trên sân MetLife ở East Rutherford vào ngày 19.7.2026, trước đó 1 ngày là trận tranh hạng 3 tổ chức tại sân Hard Rock ở Miami Gardens.