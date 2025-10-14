Sau Cape Verde, những đội nào sẽ giành vé dự World Cup 2026?

World Cup 2026 chứng kiến nhiều bất ngờ

Cape Verde cùng với Uzbekistan và Jordan ở khu vực châu Á, chính thức đến nay đã trở thành 3 đội lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới, tạo bất ngờ lớn nhất trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Cape Verde là quốc gia có dân số nhỏ nhất đại diện cho châu Phi tại kỳ World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Trong đó, Cape Verde ở khu vực châu Phi, đã gây sốc khi vượt qua đối thủ mạnh nhất trong bảng là Cameroon để giành chiếc vé quý giá đến Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm sau. Ở lượt đấu cuối trên sân nhà, Cape Verde dễ dàng đánh bại đối thủ Eswatini với tỷ số 3-0 để chính thức lấy vé vào vòng chung kết.

Theo AFP, một bầu không khí lễ hội đã bùng nổ trên đường phố thủ đô Praia của Cape Verde vào ngày 14.10 sau khi quốc đảo nhỏ bé này lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup. Đó là "một khoảnh khắc tuyệt vời", Jorge Junior Livramento, một CĐV 37 tuổi, chia sẻ với AFP. Anh cho biết thêm: "Tôi không biết nói gì hơn. Tôi đã có mặt tại sân vận động và ủng hộ đội tuyển vô điều kiện".

Cape Verde, nằm ngoài khơi Senegal, là quốc gia có dân số nhỏ nhất đại diện cho châu Phi tại kỳ World Cup 2026, với chỉ 550.000 người. Cape Verde cũng trở thành quốc gia có dân số ít thứ hai tham dự World Cup, sau Iceland, với hơn 350.000 người, tại Nga năm 2018.

Danh sách 22 đội dự World Cup 2026 tính đến ngày 14.10 Ảnh: Chụp màn hình Football Rankings/X

Cape Verde là đội thứ 6 ở khu vực châu Phi chính thức giành vé dự World Cup 2026, sau Algeria, Ai Cập, Ma Rốc, Tunisia và Ghana.

Tiếp theo có thể là đội Benin (ở bảng C) với 17 điểm đang tranh chấp với đội Nam Phi (15 điểm) trước lượt đấu cuối diễn ra cùng lúc 23 giờ ngày 14.10. Trong đó, Benin gặp Nigeria sân khách, còn Nam Phi tiếp Rwanda sân nhà.

Đội còn lại nhiều khả năng cũng sẽ có suất là Gabon (22 điểm) ở bảng F tranh chấp với Bờ Biển Ngà (23 điểm) đến lượt cuối vào rạng sáng 15.10. Gabon tiếp Burundi, còn Bờ Biển Ngà gặp Kenya. Suất thứ 9 ở khu vực châu Phi có thể thuộc về Senegal ở bảng B, khi đang hơn đội nhì bảng DR Congo 2 điểm trước lượt cuối.

Cũng rạng sáng 15.10 (giờ Việt Nam), 2 suất còn lại của khu vực châu Á cũng được xác định, với 2 cặp đấu cuối vòng loại thứ tư của hai bảng, gồm Qatar gặp UAE (bảng A) và Ả Rập Xê Út gặp Iraq (bảng B).

Tại khu vực châu Âu, các ứng viên nặng ký như đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan và Thụy Sĩ đều giữ vững vị trí đầu các bảng đấu để nắm chắc cơ hội giành vé dự World Cup 2026.

Trong đó, đội tuyển Anh có thể trở thành đội đầu tiên khu vực châu Âu giành vé vào vòng chung kết, nếu thắng đội Latvia lúc 1 giờ 45 ngày 15.10. Tương tự là đội Bồ Đào Nha nếu cũng thắng Hungary cùng giờ.