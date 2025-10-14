HLV Kluivert bỏ về Hà Lan không xin lỗi, nội bộ đội tuyển Indonesia rối loạn

HLV Kluivert gửi tâm thư, không có một lời xin lỗi

Sau khoảng 2 ngày trở về Hà Lan, HLV Kluivert viết tâm thư chia sẻ nỗi thất vọng sau khi đội tuyển Indonesia thất bại trước các đối thủ Ả Rập Xê Út tỷ số 2-3 và Iraq tỷ số 0-1 chấm dứt giấc mơ dự World Cup 2026.

HLV Kluivert bị CĐV Indonesia chỉ trích, không xin lỗi, đối mặt khả năng bị sa thải Ảnh: Reuters

"Indonesia thân mến, tôi cũng cảm thấy nỗi đau và sự thất vọng như các bạn. Những thất bại trước Ả Rập Xê Út và Iraq là những bài học cay đắng, nhưng cũng là lời nhắc nhở về ước mơ chung của chúng ta cao cả đến nhường nào. Là HLV trưởng, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm", HLV Kluivert bày tỏ.

Vị chiến lược gia người Hà Lan cũng khẳng định: "Chúng tôi đã cống hiến hết mình, bằng cả trái tim, kỷ luật và sự đoàn kết. Mỗi ngày, đội bóng này đều nỗ lực để phát triển, học hỏi và đại diện cho Indonesia với niềm tự hào. Chúng tôi đã không lọt vào World Cup 2026, nhưng chúng tôi đã thiết lập một chuẩn mực mới, một chuẩn mực mà chúng tôi có thể tự tin xây dựng".

Trong tâm thư, HLV Kluivert cũng cho rằng: "Chúng tôi đã làm việc không biết mệt mỏi để tập hợp các cầu thủ trong và ngoài nước thành một gia đình, với sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên luôn đồng lòng, chung một tiếng nói. Đây là một phần của hành trình dài hơn, cho đội tuyển, cho đất nước và cho tất cả những ai tin tưởng vào bóng đá Indonesia. Sự tiến bộ thực sự cần có thời gian. Và những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng sẽ tiếp tục phát triển, vượt xa cả ngày hôm nay"…

Mặc dù vậy, theo báo chí Indonesia điều cần nhất trong lúc này là một lời xin lỗi của HLV Kluivert trong bức tâm thư của nhà cầm quân này, đã hoàn toàn không có. Vì vậy, tiếp tục khiến giới CĐV xứ vạn đảo hết sức thất vọng, họ đang đòi Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI) phải sa thải HLV Kluivert và toàn bộ ban huấn luyện người Hà Lan.

Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á Ảnh: Reuters

Nhiều CĐV Indonesia đang mong muốn mời HLV Shin Tae-yong trở lại dẫn dắt đội tuyển. Ông Shin Tae-yong cũng vừa bị CLB Ulsan HD (Hàn Quốc) sa thải vì thành tích yếu kém và xảy ra nhiều bất đồng nội bộ. Trước khả năng trở lại đội tuyển Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã bác bỏ tin tức này khi trả lời phỏng vấn kênh KBS ngày 13.10.

Trong khi đó, trưởng đoàn đội tuyển Indonesia, ông Sumardji cho biết, PSSI và Ủy ban điều hành của cơ quan bóng đá này sẽ có một cuộc họp mổ xẻ tất cả mọi vấn đề ở chiến dịch vòng loại World Cup 2026 sắp tới đây.

Bên cạnh đó, họ cũng sẽ có những đánh giá về HLV Kluivert và toàn bộ ban huấn luyện người Hà Lan, xem xét khả năng có tiếp tục hay không, hoặc phải thay đổi người dẫn dắt đội tuyển.

"Hợp đồng giữa PSSI và HLV Kluivert có thời hạn 2 năm, từ năm 2025 đến năm 2027, kèm theo điều khoản gia hạn hợp đồng. Sau khi chiến dịch vòng loại World Cup 2026 kết thúc trong thất bại, đội tuyển Indonesia sẽ không có sự kiện lớn nào sắp tới đây.

Sự kiện gần nhất và quan trọng, là tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, nhưng vẫn còn tới 2 năm nữa. Chưa rõ, liệu PSSI có còn đặt niềm tin vào HLV Kluivert nữa hay không", CNN Indonesia cho biết.