Chuyện gì sẽ xảy ra với HLV Kluivert khi đội tuyển Indonesia không đi World Cup: Tại vị chăng?

Hợp đồng của HLV Kluivert với đội tuyển Indonesia kéo dài bao lâu?

PSSI bổ nhiệm HLV Kluivert dẫn dắt đội tuyển Indonesia hồi đầu năm 2025, thay HLV Shin Tae-yong, với mục tiêu đặt ra là giành vé dự World Cup 2026. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan này chỉ góp công đưa đội bóng xứ vạn đảo lọt vào vòng loại thứ tư khu vực châu Á, trước khi kết thúc giấc mơ với 2 trận thua đội Ả Rập Xê Út tỷ số 2-3 và Iraq tỷ số 0-1.

HLV Kluivert chưa rõ kế hoạch với đội tuyển Indonesia, sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

"Hợp đồng giữa PSSI và HLV Kluivert có thời hạn 2 năm, từ năm 2025 đến năm 2027, kèm theo điều khoản gia hạn hợp đồng. Sau khi chiến dịch vòng loại World Cup 2026 kết thúc trong thất bại, đội tuyển Indonesia sẽ không có sự kiện lớn nào sắp tới đây.

Sự kiện gần nhất và quan trọng, là tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, nhưng vẫn còn tới 2 năm nữa. Chưa rõ, liệu PSSI có còn đặt niềm tin vào HLV Kluivert nữa hay không", CNN Indonesia cho biết.

Bản thân HLV Kluivert cũng bày tỏ: "Tôi thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra. Vẫn chưa có kế hoạch nào cả. Tôi chắc chắn phải suy nghĩ lại về những gì mình đã làm cho đến nay, nhưng tôi thực sự không có câu trả lời (về kế hoạch sắp tới của đội tuyển Indonesia)".

Theo báo chí Indonesia, nếu sa thải HLV Kluivert trước thời hạn như mong muốn của phần đông giới CĐV nước này đang đòi hỏi hiện nay, PSSI sẽ phải đền bù một khoản tiền rất lớn. Bao gồm cho nhà cầm quân này và các trợ lý người Hà Lan.

Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir đang thực hiện chiến lược "Hà Lan hóa" không chỉ với lực lượng ở các đội tuyển Indonesia, mà còn ở nhiều vị trí khác tại thượng tầng cơ quan bóng đá nước này. Như bên cạnh phần lớn nhân sự ở ban huấn luyện đội tuyển, còn là các vị trí giám đốc kỹ thuật là ông Alexander Zwiers, cố vấn cấp cao Jordi Cruyff, người đứng đầu bộ phận tuyển trạch Simon Tahamata... (tất cả đều là người Hà Lan).

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) được 'Hà Lan hóa', nhưng vẫn chia tay giấc mơ dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Do đó, việc thay đổi vị trí HLV trưởng của ông Kluivert ở đội tuyển Indonesia, chắc chắn cũng sẽ tạo ra nhiều sự thay đổi khác ở thượng tầng bóng đá nước này. Cho đến nay, Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir, cũng đang kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, chưa đưa ra quyết định về hướng sắp tới của đội tuyển.

Nhưng sẽ có rất nhiều khả năng ông Erick Thohir vẫn kiên định với mục tiêu của mình, đó là vẫn tiếp tục chiến lược "Hà Lan hóa", theo đuổi chính sách nhập tịch cầu thủ có gốc gác từ Hà Lan và vẫn sử dụng HLV Kluivert, bao gồm cho mục tiêu hướng đến Asian Cup 2027 và xây dựng đội hình tốt nhất để chinh phục suất dự World Cup 2030, theo CNN Indonesia.

Xen kẽ mục tiêu này, HLV Kluivert có thể sẽ cùng đội tuyển Indonesia có lần đầu tiên tham dự giải AFF Cup của khu vực Đông Nam Á vào năm 2026, dự kiến diễn ra vào mùa hè từ ngày 25.7 đến 26.8, ngay sau kỳ World Cup 2026 ở Mỹ, Mexico và Canada kết thúc (ngày 19.7.2026).