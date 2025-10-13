Chính thức xác định ngày Messi đấu Yamal tranh ngôi vô địch Finalissima

Messi trở lại nơi đăng quang ngôi vô địch World Cup

Theo Marca, nếu không có gì thay đổi, trận tranh ngôi vô địch Finalissima giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra trên sân Lusail ở Doha (Qatar) vào ngày 28.3.2026. Nơi mà Messi đã đăng quang ngôi vô địch World Cup 2022 sau trận thắng đội tuyển Pháp, với cuộc rượt đuổi tỷ số kinh điển hòa 3-3 và thắng 4-2 sau loạt sút luân lưu. Danh thủ 38 tuổi sẽ có dịp lần đầu tiên đối đầu với đàn em Lamine Yamal.

Messi đã trở lại đội tuyển Argentina, sau khi ghi cú đúp và 1 kiến tạo cho CLB Inter Miami Ảnh: Reuters

Đội tuyển Argentina hiện đã giành vé dự World Cup 2026, trong khi đội tuyển Tây Ban Nha cũng gần như chắc suất sau khi đã có 3 trận toàn thắng tại vòng loại khu vực châu Âu ở bảng E với 9 điểm, ghi đến 11 bàn và chưa thủng lưới bàn nào.

Việc La Roja (biệt danh của đội tuyển Tây Ban Nha) cầm chắc vé vào thẳng World Cup 2026, cũng sẽ giúp họ chủ động lịch thi đấu trận tranh Finalissima với đội tuyển Argentina.

"Cuộc đối đầu giữa Messi và đàn em Yamal chắc chắn sẽ diễn ra, và ngay vào đầu năm 2026 tại nơi danh thủ này lên ngôi vô địch World Cup ở Qatar 2022. Đây cũng là danh hiệu vô địch chạy đà cho 1 trong 2 đội tuyển được đánh giá sẽ là những ứng viên sáng giá nhất vô địch World Cup 2026", Marca bày tỏ.

Trong lịch sử Finalissima, đội tuyển Argentina có 2 lần vô địch năm 1993 và 2022, kế đến là đội Pháp 1 lần đăng quang năm 1985. Đội tuyển Tây Ban Nha chưa có lần tranh ngôi vô địch Finalissima nào trước đây. Họ sẽ có cơ hội lần đầu tiên sau khi vô EURO 2024 với sự tỏa sáng của Yamal, và đối đầu với đội tuyển Argentina có lần thứ 2 liên tiếp vô địch Copa America (2021 và 2024), xen kẽ là chức vô địch World Cup 2022.

Trong lịch thi đấu FIFA Days tháng 10, Messi vừa tập trung đội tuyển Argentina vừa thi đấu cho Inter Miami. Danh thủ này vừa ghi cú đúp và có 1 kiến tạo giúp CLB của mình đánh bại đối thủ Atlanta United FC với tỷ số 4-0. Sau trận đấu này, Messi trở lại đội tuyển Argentina và có khả năng thi đấu ở trận giao hữu tiếp theo gặp Puerto Rico lúc 7 giờ ngày 15.10 trên sân Chase của Inter Miami. Trong khi đó, tài năng trẻ Yamal của CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha dính chấn thương vắng mặt thi đấu dịp này.

Tại vòng loại World Cup 2026, hiện đã xác định thêm đội thứ 21 góp mặt ở vòng chung kết là đội tuyển Ghana. Đây là đội tuyển thứ 5 ở khu vực châu Phi, sau các đội Ma Rốc, Tunisia, Ai Cập và Algeria.

Trước đó, bên cạnh 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, các đội vượt qua vòng loại được xác định gồm 6 đội từ khu vực châu Á là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc; 6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay; 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand.