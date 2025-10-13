Trưởng đoàn Indonesia bất ngờ ‘tố’ HLV Kluivert ngay trên truyền hình, PSSI sẽ kiện trọng tài

Quan chức, cầu thủ Indonesia đều khóc trong phòng thay đồ

Tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B và thua cả 2 trận (thua Ả Rập Xê Út 2-3 và thua Iraq 0-1). Kết quả này khiến đội tuyển Indonesia xếp cuối bảng, chính thức không còn cơ hội dự World Cup 2026. Đây được xem là kết quả thất vọng với bóng đá Indonesia khi họ đã đầu tư rất nhiều trong thời gian qua, mang về nhiều cầu thủ nhập tịch mới. Hiện thầy trò HLV Kluivert cũng như Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) phải hứng chịu những chỉ trích nặng nề từ CĐV.

"Những gì vừa xảy ra khiến tất cả chúng tôi thực sự thất vọng. Chúng tôi vô cùng đau buồn trước kết cục bi thảm này", Trưởng đoàn đội tuyển Indonesia bày tỏ.

Ông Sumardji có những chia sẻ bất ngờ trên truyền hình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ông Sumardji, nhiều quan chức bóng đá và cầu thủ Indonesia đã rất sốc khi đội tuyển Indonesia chịu nhận 2 thất bại liên tiếp. Kết quả này chính là đòn đau với bóng đá Indonesia.

Ông Sumardji chia sẻ: "Các cầu thủ không thể tin vào kết quả. Họ chỉ đơn giản là thực hiện nhiệm vụ và tuân thủ chiến thuật mà HLV Kluivert đã vạch ra. Vì thế, họ cảm thấy kết quả này rất thất vọng. Tất cả chúng tôi đều khóc trong phòng thay đồ. Chúng tôi cũng tự hỏi tại sao kết quả lại như vậy".

Ông Sumardji tiết lộ, trong tuần này PSSI sẽ có cuộc họp quan trọng với HLV Kluivert và các cầu thủ Indonesia. Với tư cách là trưởng đoàn, ông Sumardji cho biết mình đã chuẩn bị đủ hồ sơ, báo cáo lên PSSI.

Ông Sumardji nhấn mạnh: “Tôi đã đồng hành cùng đội tuyển Indonesia rất lâu. Ngay cả khi đội tuyển Indonesia thay ông Shin Tae-yong bằng ông Kluivert, tôi vẫn được tin tưởng. Ngày đêm, khi đội bóng tập luyện, tôi cũng túc trực chờ các em. Nếu hỏi ai là người cần được đánh giá, khiển trách thì đó chính là HLV Kluivert.

Khi họp với PSSI, tôi sẽ giải thích mọi thứ đã xảy ra. Tập thể đội tuyển Indonesia phải xin lỗi, để chúng ta không đưa ra quyết định sai lầm nữa. Sau đó, mọi quyết định sẽ thuộc về PSSI, chúng ta phải thay đổi, không thể cứ thế này được”.

Ông Sumardji cho rằng năng lực của HLV Patrick Kluivert cần được đánh giá lại ẢNH: REUTERS

Trọng tài bắt trận Indonesia gặp Iraq - Ma Ning sắp bị kiện

Một ngày sau khi đội tuyển Indonesia để thua Iraq 0-1, truyền thông xứ vạn đảo vẫn bất ngờ nhắc về trọng tài bắt chính người Trung Quốc Ma Ning.

CNN Indonesia viết: “Đội tuyển quốc gia Indonesia và người dân Indonesia vô cùng tức giận với trọng tài người Trung Quốc Ma Ning vì ông này gây ra nhiều tranh cãi trong trận đấu với Iraq tại vòng loại World Cup 2026. Indonesia đã phải nhận thất bại 0-1 trước Iraq và trận thua này đến do một số quyết định gây tranh cãi của Ma Ning. Ít nhất hai quyết định của Ma Ning đã gây ra tranh cãi lớn trong trận đấu giữa Indonesia và Iraq”.

Trọng tài Ma Ning tiếp tục bị truyền thông Indonesia chỉ trích ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, trang Liputan6 cho biết các quan chức của PSSI rất tức giận với các quyết định của trọng tài Ma Ning và sẵn sàng gửi đơn kiện lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Trang Liputan6 viết: “PSSI đã thu thập đủ 4 bằng chứng quan trọng, sẵn sàng kiện trọng tài Ma Ning. Những quyết định ông Ma Ning đưa ra mang tính chủ quan, thậm chí còn không tham khảo VAR. Trọng tài này đã gây bất lợi cho đội tuyển Indonesia và các quan chức PSSI không muốn ông tham gia bất kỳ trong đấu nào của chúng ta trong tương lai”.