Thấp thỏm chờ AFC ra án, báo Malaysia lại kêu gọi FAM 'đừng đi đường tắt nữa'

"Bóng đá Malaysia đang bị tổn thương"

Theo The Star, bóng đá Malaysia đang trải qua "thời khắc tăm tối nhất" khi FIFA đình chỉ bảy cầu thủ gốc nước ngoài gồm Facundo Garces, Gabriel Palmero, Hector Hevel, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Rodrigo Holgado, sau khi phát hiện hồ sơ nhập tịch bị làm giả.

The Star nhận định rằng tư duy lối tắt đã khiến bóng đá Malaysia lâm vào khủng hoảng nặng nề ẢNH: NGỌC LINH

FAM không chỉ bị phạt 1,8 triệu ringgit (khoảng hơn 11,5 tỉ đồng), mà còn khiến uy tín quốc gia bị tổn hại nặng nề. Tờ báo nhận định, nếu kháng cáo thất bại, Malaysia có thể bị tước kết quả các trận đấu trước đó, thậm chí bị loại khỏi vòng loại Asian Cup và World Cup.

"Đây không chỉ là khủng hoảng hành chính. Đây là mất mát niềm tin - thứ quý giá nhất mà người hâm mộ đã trao cho bóng đá nước nhà", The Star viết.

Tờ báo dẫn lại lời của huyền thoại James Wong: "Thắng trận thì tốt, nhưng tôi muốn thấy một đội toàn cầu thủ nội chiến thắng".

Câu nói ấy, theo The Star, phản ánh chính xác vấn đề của bóng đá Malaysia hôm nay - khi thành tích được đặt lên trên nguyên tắc và lòng tự trọng.

"Đường tắt không bao giờ dẫn đến vinh quang"

The Star chỉ trích việc cấp quyền công dân cho cầu thủ nước ngoài nhằm "đẩy nhanh" thành tích đội tuyển là tư duy ngắn hạn. Việc gọi đó là "lỗi hành chính" hay "thủ tục sai sót" chỉ là ngụy biện, bởi quá trình nhập tịch cầu thủ phải được kiểm chứng kỹ lưỡng, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Tờ báo bày tỏ lo ngại rằng các cầu thủ nội trẻ như Arif Aiman Hanapi, A. Selvan, Faisal Halim hay Quentin Cheng có thể chịu thiệt thòi vì bê bối này: "Những tài năng ấy hoàn toàn có thể nối bước các huyền thoại Mokhtar Dahari, Soh Chin Aun hay R. Arumugam. Nhưng giờ đây, sự nghiệp của họ có thể bị ảnh hưởng bởi sai lầm của người khác", bài viết nhận định.

The Star nhấn mạnh, bóng đá Malaysia không thể phục hồi bằng gian lận. Thành công thật sự chỉ đến khi FAM đặt nền móng trên chính trực, chuyên nghiệp và niềm tin vào người Malaysia.

Theo bảng xếp hạng FIFA hiện nay, Malaysia đứng thứ 123 thế giới, kém xa thời hoàng kim năm 1993 khi từng đạt vị trí 75. Trong khi đó, các đối thủ khu vực như Thái Lan (101), Việt Nam (114), Indonesia (119) và thậm chí Palestine (99) đều vượt lên.

Việc nhập tịch lậu đồng thời cũng khiến các cầu thủ nội tài năng mất cơ hội tỏa sáng ẢNH: NGỌC LINH

"Chúng ta từng là niềm tự hào của châu Á trong thập niên 1970, có thể thi đấu ngang ngửa với Đức hay Anh. Còn nay, chúng ta trở thành trò cười khi bị cáo buộc làm giả giấy tờ - điều trái ngược hoàn toàn với tinh thần fair play mà bóng đá đề cao", The Star bình luận.

Kết thúc bài viết, The Star cho rằng bê bối này không chỉ là vết nhơ của FAM, mà còn là vết thương với lòng tự tôn dân tộc. Tuy nhiên, đây có thể là bước ngoặt quan trọng nếu bóng đá Malaysia dám đối diện sự thật và cải tổ triệt để.

"Đi đường tắt chỉ dẫn đến tai họa. Harimau Malaya phải trở lại bằng sự trung thực, niềm tin và khát vọng của chính người Malaysia", bài báo khẳng định.