CĐV biến Tân Sơn Nhất thành Old Trafford, chào đón các huyền thoại Manchester United
Ngay lúc này, không khí tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) như bùng nổ khi hai huyền thoại Manchester United - Dimitar Berbatov và Nemanja Vidić chính thức đặt chân đến Việt Nam. Cả hai xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, liên tục vẫy tay chào hàng trăm người hâm mộ đã chờ sẵn từ sáng sớm để được gặp thần tượng.
Bốn huyền thoại Manchester United: Berbatov, Vidić, Luis Nani, Wes Brown sẽ cùng tham gia, dẫn dắt bốn đội bóng xuất sắc đại diện các khu vực tham gia vòng chung kết Tiger Street Football 2025 sẽ diễn ra vào ngày 12.10, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).
CĐV đón hai huyền thoại Manchester United - Dimitar Berbatov và Nemanja Vidić ở sân bay Tân Sơn Nhất
Tính đến hiện tại, Tiger Street Football 2025 đã tìm ra 3 nhà vô địch khu vực tại 3 thành phố lớn: Nha Trang, Cần Thơ, và Hà Nội. Tất cả đều sẵn sàng chờ đợi mảnh ghép cuối cùng tại TP.HCM trong đêm chung kết toàn quốc.
Vòng thi đấu khu vực miền Nam đang diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM từ ngày 10-12.10.2025, với chung kết toàn quốc diễn ra vào tối 12.10.
Khán giả trải nghiệm các hoạt động trong lễ hội sẽ có cơ hội săn vé fanzone trong đêm nhạc ngày 12.10, với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ đình đám: Tóc Tiên, Dương Domic, Double 2T, MC Hoàng Rapper, DJ74, MC Master B.
Khán giả quét mã QR và tham gia quay số trúng thưởng sẽ may mắn nhận được tấm vé đến Vương Quốc Anh xem trận derby Manchester vào tháng 1.2026.
