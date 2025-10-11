CĐV biến Tân Sơn Nhất thành Old Trafford, chào đón các huyền thoại Manchester United

Tính đến hiện tại, Tiger Street Football 2025 đã tìm ra 3 nhà vô địch khu vực tại 3 thành phố lớn: Nha Trang, Cần Thơ, và Hà Nội. Tất cả đều sẵn sàng chờ đợi mảnh ghép cuối cùng tại TP.HCM trong đêm chung kết toàn quốc.

Vòng thi đấu khu vực miền Nam đang diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM từ ngày 10-12.10.2025, với chung kết toàn quốc diễn ra vào tối 12.10.

Khán giả trải nghiệm các hoạt động trong lễ hội sẽ có cơ hội săn vé fanzone trong đêm nhạc ngày 12.10, với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ đình đám: Tóc Tiên, Dương Domic, Double 2T, MC Hoàng Rapper, DJ74, MC Master B.

Khán giả quét mã QR và tham gia quay số trúng thưởng sẽ may mắn nhận được tấm vé đến Vương Quốc Anh xem trận derby Manchester vào tháng 1.2026.