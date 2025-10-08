Bản lĩnh Việt sát cánh huyền thoại: Bùng nổ cùng Tiger Street Football 2025 tại TP.HCM

Nhà vô địch miền Bắc lộ diện, sẵn sàng cho cuộc đối đầu nảy lửa nhất tại TP.HCM

Tối 5.10, trận chung kết khu vực miền Bắc giữa FC HTC và FC F Soft đã diễn ra sôi nổi dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả thủ đô. Trận đấu là một cuộc rượt đuổi đầy bản lĩnh khi HTC nhanh chóng dẫn trước 2-0, và F Soft đã gỡ lại 2-1 ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, HTC tiếp tục chiếm ưu thế với tỉ số 3-1, nhưng F Soft vẫn kiên trì bám đuổi và mạnh mẽ rút ngắn khoảng cách. Lịch sử được viết nên ở khoảnh khắc Tiger Time - khi lần đầu tiên tại trận chung kết, cả hai đội đều ghi bàn nhân đôi số điểm. Chung cuộc, FC HTC đã giành chiến thắng với tỉ số 6-5.

FC HTC xuất sắc lên ngôi vô địch khu vực miền Bắc sau vòng rượt đuổi nghẹt thở

Văn Báu - người lập cú hattrick đưa HTC lên ngôi vô địch - chia sẻ: "Đây là một cuộc chơi rất gay cấn khi các cầu thủ phải tranh đấu trong lồng và sân đấu không có đường biên nơi bóng lăn không dừng. Cả đội đã quyết tâm thích nghi nhằm tận dụng những yếu tố độc đáo này làm lợi thế và ghi bàn". Anh cho biết: Đối thủ luôn theo sát và có nhiều pha bóng nguy hiểm khiến chúng tôi luôn phải tập trung cao độ. "Đến với Tiger Time, tôi rất hồi hộp. Nếu khoảng cách giữa hai đội nhiều thì yên tâm, chứ cách biệt 1 bàn thì vẫn còn lo lắm!", anh cười.



Đối mặt với lồng đấu không đường biên, các cầu thủ phải liên tục bứt tốc và tranh bóng với nhịp độ cao

Sau Hà Nội, vòng đấu khu vực miền Nam sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM từ ngày 10 - 12.10. Bốn đội vô địch khu vực sẽ cùng hội ngộ tại đêm chung kết toàn quốc diễn ra vào ngày 12.10. Tại đây, các cầu thủ không chuyên sẽ lập đội cùng các huyền thoại Quỷ Đỏ để tranh ngôi vô địch với giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Sức nóng của lễ hội bóng đá đường phố sắp đổ bộ TP.HCM

Trải qua các vòng loại khu vực, lồng đấu Tiger đã trở thành nơi hun đúc bản lĩnh, chứng kiến khao khát giữ trái bóng lăn không ngừng của các cầu thủ không chuyên trên toàn quốc. Đêm chung kết toàn quốc sắp tới tại TP.HCM sẽ là cột mốc lịch sử đối với những nhà vô địch khu vực, nơi họ được sát cánh cùng bốn huyền thoại Manchester United để tạo nên một đội hình trong mơ. Tại đây, họ sẽ cùng nhau tranh tài và viết nên những chương huy hoàng cho riêng mình trên đấu trường bản lĩnh lớn nhất năm.

Bốn đội hình mạnh nhất Tiger Street Football 2025 sẽ chính thức lộ diện tại đêm chung kết toàn quốc ngày 12.10

Chia sẻ về cơ hội được thi đấu cùng huyền thoại, đại diện HTC - đội vô địch khu vực miền Bắc - bày tỏ: "Tôi hy vọng sẽ được sát cánh cùng Vidic, vì anh ấy chơi rất hay ở vị trí trung vệ. Tôi cũng là một trung vệ nên có thể học hỏi được nhiều!".

Trước thềm chung kết toàn quốc, đội trưởng của Phúc Đạo Diễn FC - đội vô địch khu vực ĐBSCL vừa qua, cũng chia sẻ ước mơ được gặp gỡ Dimitar Berbatov: "Berbatov là tiền đạo, mà tôi là hậu vệ. Nếu được kết hợp như thế thì quá tuyệt vời! Trận chung kết sắp tới thật sự rất đáng mong đợi"!

Các nhà vô địch khu vực đều bày tỏ sự mong đợi được gặp gỡ và sát cánh cùng các huyền thoại Manchester United trong trận chung kết toàn quốc tại TP HCM ngày 12.10.2025

Bên cạnh những trận cầu nghẹt thở, điểm nhấn của lễ hội chính là khu trưng bày áo đấu của CLB Manchester United. Tại đây, người hâm mộ được chiêm ngưỡng chiếc áo đấu của các mùa giải từ 2004, 2005,... có chữ ký của cả đội hình làm nên kỳ tích, bao gồm Sir Alex Ferguson, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo và nhiều ngôi sao khác.

Khu trưng bày này không chỉ gợi lại niềm tự hào Quỷ Đỏ mà còn truyền cảm hứng cho mọi chân sút về một tinh thần chinh phục đầy bản lĩnh và bền bỉ

Ngoài ra, khán giả còn được trải nghiệm các hoạt động tương tác bên lề như thử thách dẫn banh, sút banh, banh lồng, banh bàn, PS5 và đêm nhạc cuồng nhiệt với sự góp mặt của các nghệ sĩ đình đám.

Dàn nghệ sĩ đình đám sẽ góp mặt trong đêm chung kết tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM

Tại đêm chung kết toàn quốc ngày 12.10 , các "mãnh hổ" sẽ tranh tài quyết liệt để đạt được chiếc cúp vô địch cao quý nhất, với giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Đặc biệt, khán giả tham gia trải nghiệm lễ hội và quét mã QR sẽ nhận được vé fanzone tham gia đêm nhạc. Ngoài ra, khi tham gia quay số trúng thưởng, khán giả may mắn nhất sẽ có cơ hội sở hữu tấm vé vàng đến Vương quốc Anh để xem trận Derby Manchester kinh điển vào tháng 1.2026.

Hãy cùng đón chờ đêm chung kết toàn quốc Tiger Street Football 2025, nơi đam mê và bản lĩnh sẽ được thắp lửa mạnh mẽ nhất!