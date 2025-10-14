Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu gây tò mò hôm nay: Đội tuyển Lào cần làm gì để gây sốc cho Malaysia?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
14/10/2025 02:56 GMT+7

Đội tuyển Lào có những bước chuyển biến tích cực dưới thời HLV Ha Hyeok-jun về mặt lối chơi, nhưng thể lực hạn chế nên chưa thể tạo ra bất ngờ ở vòng loại Asian Cup 2027. Damoth Thongkamsavath và đồng đội vẫn hy vọng sẽ có điểm trong trận gặp Malaysia lúc 20 giờ hôm nay 14.10 trên sân khách Bukit Jalil.

LÀO MUỐN GÂY BẤT NGỜ

HLV Ha Hyeok-jun đã giúp đội tuyển Lào tiến bộ, thăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Các học trò ông Ha chơi bài bản hơn, bắt đầu thực hiện được các pha dàn xếp tấn công mạch lạc. Tuy nhiên, đội tuyển Lào vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể khắc phục. Đầu tiên là khâu dứt điểm cuối cùng còn hạn chế.

Và quan trọng hơn, đội tuyển Lào không duy trì được thể lực sung mãn suốt 90 phút, dễ rơi vào tình trạng vỡ trận. Ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia chỉ có thể ghi 3 bàn ở nửa sau của trận đấu, khi Lào đã dồn tất cả tinh túy vào hiệp 1. Ông Ha Hyeok-jun đã hiểu rõ vấn đề đó. HLV người Hàn Quốc chia sẻ trong buổi họp báo trước trận lượt về: "Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm và rút ra được kinh nghiệm. Lào sẽ cố gắng phòng ngự nhiều hơn để giành được kết quả tốt hơn".

Lịch thi đấu gây tò mò hôm nay: Đội tuyển Lào cần làm gì để gây sốc cho Malaysia?- Ảnh 1.

Tiền vệ Việt kiều Thongkamsavath (phải) có thể tạo ra sự khác biệt cho Lào từ các tình huống xử lý cá nhân hiệu quả

ẢNH: LFF

Rõ ràng, đội tuyển Lào hoàn toàn có thể gây bất ngờ trên sân Bukit Jalil nếu chơi phòng ngự một cách kiên trì, phân phối sức hợp lý để vẫn còn khả năng gây áp lực ngược lại cho Malaysia. Ở trận lượt đi, các học trò HLV Cklamovski đã thắng nhưng vẫn bộc lộ một số điểm yếu như dứt điểm thiếu hiệu quả, có vài khoảnh khắc phòng ngự thiếu tập trung. Đây là những điểm mà đội tuyển Lào cần phải chú ý.

MALAYSIA TẠM QUÊN BÊ BỐI NHẬP TỊCH

Trong khi đó, HLV Cklamovski của Malaysia tràn đầy tự tin: "Mọi cầu thủ đều sẵn sàng. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và ghi bàn trong hầu hết trận đấu đã qua. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn có thể chơi bùng nổ hơn nữa trước khung thành đối phương. Trận đấu lượt về sẽ cho chúng tôi một cơ hội nữa để làm điều đó. Điều quan trọng là phải tập luyện chăm chỉ, triển khai lối chơi bài bản và khiến người Malaysia tự hào. Chúng tôi không để bị ảnh hưởng bởi những gì vừa xảy ra.

Thông điệp của tôi rất đơn giản: hãy ủng hộ các cầu thủ. Hãy đến Bukit Jalil, lấp đầy khán đài. Chúng tôi muốn làm rạng danh đất nước và truyền cảm hứng cho mọi đứa trẻ mơ ước một ngày nào đó được chơi cho Malaysia".

Một chi tiết đáng lưu ý là HLV người Úc đã xin lỗi Liên đoàn Bóng đá Malaysia vì ông đã có ý chê bai vấn đề nhập tịch.

