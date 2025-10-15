Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ronaldo chưa có vé đến World Cup 2026, thêm 2 đội châu Á giành suất đến thẳng

Văn Trình
Văn Trình
15/10/2025 05:31 GMT+7

Ronaldo có màn trình diễn rực sáng nhưng Bồ Đào Nha vẫn chưa thể giành vé sớm đến World Cup 2026. Trong khi đó, vòng loại thứ 4 World Cup khu vực châu Á đã xác định xong chủ nhân của những tấm vé đến thẳng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở trận đấu diễn ra trên sân José Alvalade (Bồ Đào Nha), Ronaldo được HLV Martinez xếp đá chính. Ngay trong hiệp 1, Ronaldo thi đấu chói sáng, ghi cú đúp bàn thắng giúp đội tuyển Bồ Đào Nha dẫn ngược Hungary 2-1. Các bàn thắng của Ronaldo được ghi ở phút 22 và 45+3. Trước đó, ở phút thứ 8, Attila Szalai là người đã mở tỷ số cho Hungary. Tuy nhiên, 3 điểm đã không thể thuộc về đội tuyển Bồ Đào Nha khi ở phút 90+1, Dominik Szoboszlai lập công, ấn định trận hòa 2-2 cho đội tuyển Hungary.

Ronaldo chưa có vé đến World Cup 2026, thêm 2 đội châu Á giành suất đến thẳng- Ảnh 1.

Ronaldo ghi 2 bàn nhưng Bồ Đào Nha vẫn chưa có vé dự World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Việc chia điểm ở trận đấu này khiến Ronaldo và Bồ Đào Nha tạm “lỡ hẹn” với World Cup 2026. Bồ Đào Nha vẫn xếp đầu bảng F nhưng chỉ hơn đội xếp sau là Hungary 5 điểm, trong khi hai đội vẫn 2 trận chưa đấu. Phải chờ đến tháng 11.2025, các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu mới được tiếp tục.

Với riêng Ronaldo, cú đúp bàn thắng ở trận gặp Hungary giúp anh đi vào lịch sử, trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại World Cup (41 bàn). Trước đó, kỷ lục cũ thuộc Carlos Ruiz - cầu thủ người Guatemala với 39 bàn. Siêu sao người Argentina, Messi là cầu thủ xếp thứ 3 trong danh sách này với 36 bàn.

Khác với Bồ Đào Nha, đội tuyển Anh trải qua trận đấu dễ dàng dù phải làm khách trên sân của Latvia. Sau 90 phút, thầy trò HLV Thomas Tuchel thắng 5-0, qua đó nâng tổng điểm của mình lên thành 18, đứng đầu bảng K. Đồng thời, “Tam sư” cũng trở thành đội đầu tiên của châu Âu có vé đến World Cup 2026 khi hơn đội xếp thứ 2 là Albania đến 7 điểm.

Ronaldo chưa có vé đến World Cup 2026, thêm 2 đội châu Á giành suất đến thẳng- Ảnh 2.

Anh trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên góp mặt ở World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Châu Á có thêm 2 đại diện, châu Phi xác định xong 9 đội tuyển đến World Cup 2026

Ở khu vực châu Á, vòng loại thứ 4 cũng kết thúc vào rạng sáng 15.10. Ở bảng A, đội tuyển Qatar đánh bại UAE 2-1, qua đó có 4 điểm, xếp đầu bảng và giành vé trực tiếp dự World Cup 2026. Trong khi đó, ở bảng B, đội tuyển Ả Rập Xê Út hòa Iraq 0-0. Dù có cùng 4 điểm nhưng Ả Rập Xê Út xếp đầu bảng và giành vé trực tiếp nhờ có chỉ số phụ tốt hơn Iraq.

Dù không thể giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 nhưng cơ hội vẫn chưa khép lại với các đội nhì bảng là UAE và Iraq. Hai đội tuyển này sẽ đấu 2 lượt trận play-off ngày 13 và 18.11 và đội nào thắng sẽ vào vòng play-off liên lục địa (6 đội), tranh 2 vé vớt vào tháng 3.2026.

Ronaldo chưa có vé đến World Cup 2026, thêm 2 đội châu Á giành suất đến thẳng- Ảnh 3.

Đội tuyển Ả Rập Xê Út đến World Cup 2026 nhờ hơn Iraq chỉ số phụ

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, tại vòng loại khu vực châu Phi, các đội Senegal (bảng B), Nam Phi (bảng C) và Bờ Biển Ngà (bảng F) là 3 đội cuối cùng giành vé trực tiếp đến World Cup 2026. Trước đó, châu Phi đã xác định xong 6 đội gồm Cape Verde, Algeria, Ai Cập, Ma Rốc, Tunisia và Ghana. 

