HLV Lào buồn ngẩn ngơ vì thua ngược, HLV Cklamovski đưa Malaysia lên tận mây xanh

Gặp đội tuyển Malaysia ở lượt đấu thứ 4 bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 đội tuyển Lào thi đấu hiệp 1 rất tốt. Đội khách phòng ngự phản công hiệu quả và dẫn trước ở phút 20 sau cú sút của Chanthavicay Khounthoumphone. Đáng tiếc, Lào đã không duy trì được thể lực ở hiệp 2, để Malaysia ghi đến 5 bàn. Faisal Halim ghi siêu phẩm đá phạt ở phút 59, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Cầu thủ nhập tịch gốc Colombia - Romel Morales sau nhiều lần bỏ lỡ cũng ghi cú đúp bàn thắng ở các phút 65 và 70. Trong khi đó, 2 bàn còn lại ở trận này của đội tuyển Malaysia được ghi bởi Khammanh Thapaseut (phản lưới, phút 79) và Paulo Josué (phút 82).

HLV đội tuyển Lào Ha Hyeok-jun bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng của ông thua ngược: “Đội tuyển Lào đã sử dụng 2 chiến thuật khác nhau cho 2 hiệp đấu. Đáng tiếc, việc thể lực không đảm bảo đã khiến chúng tôi thua trận. Nhưng dù chưa đạt được kết quả mong muốn các cầu thủ Lào vẫn xứng đáng nhận được lời khen vì sự cố gắng. Sau trận đấu này, họ trở về CLB và tôi hy vọng rằng sắp tới đội tuyển Lào sẽ có sự thay đổi, tiến bộ hơn”.

Ha Hyeok-jun tiếc vì thua ngược đội tuyển Malaysia ẢNH: LFF

HLV người Hàn Quốc cũng đánh giá sức mạnh trong đợt FIFA Days tháng 10.2025 của đội tuyển Malaysia: “Đội tuyển Malaysia đã có chiến thuật rất tốt và chiến thắng của họ hoàn toàn xứng đáng. Rõ ràng Malaysia vắng đến 7 cầu thủ nhập tịch nhưng chất lượng của các bạn tốt hơn rất nhiều so với đội tuyển Lào”.

HLV Cklamovski tự hào vì được dẫn dắt đội tuyển Malaysia, tiết lộ thông điệp trong giờ nghỉ

Phía đối diện, trận thắng đậm 5-1 giúp Malaysia có 12 điểm. “Mãnh hổ Mã Lai” tiếp tục dẫn đầu bảng F, hơn đội xếp thứ 2 là đội tuyển Việt Nam 3 điểm.

Khi được hỏi về màn thể hiện của đội tuyển Malaysia ở trận gặp Lào, HLV Peter Cklamovski nói điều bất ngờ: “Đội tuyển Lào có hiệp 1 rất tốt, chiến thuật họ mang đến Malaysia cũng rất hợp lý, có bàn dẫn 1-0. Tôi thích bàn thua này vì khi đó tôi biết đây là thử thách mà đội tuyển Malaysia phải vượt qua. Kết thúc 90 phút, Malaysia đã có thắng lợi 5-1. Việc ngược dòng thể hiện cá tính của đội tuyển Malaysia, cho thấy những gì chúng tôi làm là đúng đắn”.

HLV đội tuyển Malaysia đánh giá trận thắng Lào là xứng đáng với các cầu thủ ẢNH: NGỌC LINH

Nhà cầm quân người Úc chia sẻ về những ông đã trao đổi với các học trò: “Những thay đổi mà Malaysia đang có tôi nghĩ phần lớn đến từ nỗ lực của ban huấn luyện và cả các cầu thủ. Chúng tôi nói với các cầu thủ phải luôn kiên nhẫn trong trận đấu, giữ nhịp độ và phải luôn hướng về phía trước. Vào giữa hiệp, tôi đã nhắc các cầu thủ rất nhiều thông điệp này”.

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng khâu dứt điểm, HLV Nepal nói Việt Nam xứng đáng vào VCK hơn Malaysia

"Nếu đội tuyển Malaysia vừa ghi được 1 bàn, chúng tôi sẽ không dừng lại mà phải luôn tiếp tục. Các cầu thủ cũng không được nhìn lên bảng tỷ số vì nó chỉ làm họ phân tâm. Hôm nay đội tuyển Malaysia xứng đáng với chiến thắng vì họ đã thể hiện sự can đảm, quyết tâm, niềm tin, kỷ luật và sự tập trung. Tôi tự hào khi dẫn dắt đội tuyển Malaysia. Tôi hy vọng điều đó sẽ truyền cảm hứng cho cả nước”, ông Peter Cklamovski bày tỏ.