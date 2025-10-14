Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Xem đá chủ nhà Lào trên 2 kênh nào?

Hoàng Lê
14/10/2025 22:06 GMT+7

Sau trận đấu với đội tuyển Nepal hôm nay trên sân Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam có quãng nghỉ hơn 1 tháng trước khi thi đấu lượt trận tiếp theo của vòng loại Asian Cup 2027.

Thời tiết không thuận lợi khiến trận đấu bị hoãn 30 phút nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn hoàn tất mục tiêu giành trọn 3 điểm sau chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0 trước đội tuyển Nepal ở lượt trận đầu tiên lượt về của bảng F diễn ra hôm nay. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đạt 9 điểm, tiếp tục đeo bám đội tuyển Malaysia (12 điểm) trên bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Xem đá chủ nhà Lào trên 2 kênh nào? - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận tiếp theo ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 19.11 tới, chạm trán đội tuyển Lào

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hàng công bất lực, đội tuyển Việt Nam chật vật lấy 3 điểm nhờ Nepal phản lưới nhà

Theo lịch thi đấu mới nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ tranh tài lượt trận tiếp theo của bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào lúc 19 giờ ngày 19.11, chạm trán với đội tuyển Lào tại thủ đô Viêng Chăng. Đây là trận đấu mà Nguyễn Tiến Linh cùng các đồng đội buộc phải thắng, thậm chí thắng đậm để có được hiệu số bàn thắng bại tốt trước khi tái đấu với đội tuyển Malaysia ở trận đấu cuối vòng bảng diễn ra ngày 31.3.2026.

Do từ đây đến trận đấu với đội tuyển Lào còn hơn 1 tháng nữa nên sau trận đấu với đội tuyển Nepal, các tuyển thủ Việt Nam được trở về CLB để tranh tài ở V-League. Người hâm mộ kỳ vọng các tuyển thủ Việt Nam giữ vững phong độ, bên cạnh đó HLV Kim Sang-sik tuyển chọn được các nhân tố mới xuất sắc cho đội tuyển Việt Nam để bước vào giai đoạn quyết định vòng loại Asian Cup 2027. 

Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 được trực tiếp trên FPT Play và kênh VTV5, ứng dụng VTVgo. 

Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

