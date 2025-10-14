Đội tuyển Malaysia muốn giành trọn 3 điểm

Màn so tài giữa đội tuyển Malaysia và Lào là trận đấu cuối cùng của 2 đội trong loạt trận FIFA Days tháng 10.2025, diễn ra trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia). Trước trận đấu này, đội tuyển Lào có 3 điểm, xếp thứ 3 bảng F. Trong khi đó, kể từ đầu vòng loại, đội tuyển Malaysia vẫn duy trì phong độ ấn tượng khi có thành tích toàn thắng. Vì chưa nhận án phạt nào từ AFC nên đội tuyển Malaysia hiện vẫn có 9 điểm, dẫn đầu và hơn đội tuyển Việt Nam (xếp nhì bảng) 3 điểm.

Ở trận đấu vừa kết thúc ngày 9.10, đội tuyển Malaysia đánh bại Lào 3-0. Xét về tỷ số, nhiều người cho rằng “Hổ Mã Lai” đã có trận đấu dễ dàng. Dù vậy, những diễn biến trên sân Viêng Chăn (Lào) cho thấy thầy trò HLV Peter Cklamovski đã gặp rất nhiều khó khăn.

Đội tuyển Lào (áo đỏ) thi đấu kiên cường, khiến Malaysia gặp nhiều khó khăn ở trận lượt đi ẢNH: LFF

Mất đi 7 ngoại binh chất lượng vì án phạt của FIFA, đội tuyển Malaysia phải thay đổi hoàn toàn lối chơi. Romel Morales - chân sút gốc Colombia cầu thủ nhập tịch duy nhất được HLV Peter Cklamovski tin tưởng, xếp đá chính nhưng có màn trình diễn hoàn toàn thất vọng. Trong hiệp 1, cầu thủ này sút đến 6 lần nhưng không lần nào đưa bóng vào lưới đội tuyển Lào. Sang hiệp 2, phải chờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Arif Aiman, Malaysia mới tim được bàn tỷ số ở phút 54. Kể từ đây, thế trận mới trở nên sáng sủa hơn với đội tuyển Malaysia và họ tìm được thêm 2 bàn nhờ công của Dion Cools (phút 68) và Faisal Halim (phút 90+8).

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Peter Cklamovski cũng phải thừa nhận đội bóng của ông cần phải thay đổi: “Chúng tôi đã gặp khó khăn, nhưng đó là một phần trong quá trình xây dựng lối chơi và phát triển đội bóng. Malaysia tạo ra rất nhiều cơ hội và ghi bàn trong hầu hết các trận, nhưng chắc chắn có thể lạnh lùng hơn trước khung thành. Trận đấu ngày mai là cơ hội để chúng tôi thể hiện điều đó".

Nhà cầm quân người Úc cũng khẳng định các học trò của ông sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất, mang về trận thắng đậm trước đội tuyển Lào. Ông nói thêm: “Những vấn đề ngoài sân cỏ, án phạt FIFA đang được đội tuyển Malaysia gác lại. Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị rất tốt, tập luyện tốt ở Lào và di chuyển thuận lợi để sẵn sàng cho trận sân nhà. Những người được chọn sẽ ra sân với 100% khả năng. Toàn đội tập trung làm việc chăm chỉ, thực hiện đúng triết lý bóng đá của mình và khiến người hâm mộ tự hào".

Đội tuyển Malaysia vẫn mạnh hơn Lào dù vắng nhiều cầu thủ nhập tịch ẢNH: LFF

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Lào hiện chỉ có 3 điểm và gần như không còn cơ hội để cạnh tranh vé dự Asian Cup 2027. Dù vậy, đội tuyển xứ triệu voi đang có tâm lý và tinh thần vô cùng thoải mái. HLV người Hàn Quốc Ha Hyeok-jun cho rằng đây là dấu hiệu rất tốt và ông kỳ vọng đội tuyển Lào sẽ làm nên bất ngờ trên sân Bukit Jalil.

Ông Ha Hyeok-jun chia sẻ: "Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình trên sân cỏ. Hy vọng của chúng tôi là thể hiện sự tiến bộ và mang lại điều gì đó tích cực cho đội tuyển Lào. Một đội như Malaysia không cần nhiều thời gian vì các cầu thủ của họ đã quen với việc thi đấu ở các giải đấu cạnh tranh. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ trận thua vừa qua. Malaysia rõ ràng là đội chơi tốt hơn khi đó, nhưng giờ chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn và muốn thể hiện tốt hơn".