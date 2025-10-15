Báo chí Malaysia có động thái bất ngờ: Khen đội tuyển, không đòi sa thải HLV Cklamovski nữa

Báo chí Malaysia khen đội tuyển vẫn sắc bén dù không có cầu thủ nhập tịch

Trận thắng 5-1 trước đội tuyển Lào tại SVĐ Bukit Jalil giúp Malaysia củng cố ngôi đầu bảng F với 12 điểm tuyệt đối sau bốn lượt trận, tạm xếp trên Việt Nam (9 điểm), Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm).Theo lịch, Malaysia sẽ gặp Nepal ngày 18.11, trước khi khép lại vòng bảng bằng chuyến làm khách tại Hà Nội vào tháng 3 năm sau.

Trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với án phạt từ FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch “không hợp lệ”, giới truyền thông Malaysia lại chọn cách động viên thay vì chỉ trích.

Sau trận thắng đội tuyển Lào, Malaysia vẫn giữ tốp 1 BXH bảng F Ảnh: LFF

Hãng thông tấn Bernama dành lời khen cho tinh thần của các cầu thủ Malaysia, nhấn mạnh chiến thắng nayd như món quà danh cho người hâm mộ giữa tâm bão và việc 7 cầu thủ nhập tịch bị "treo giò" không khiến đội tuyển mất tinh thần.



Trong khi đó, báo The Star và New Straits Times nhấn mạnh vào sự sắc bén của hàng công đội tuyển Malaysia: "Dù bị đội tuyển Lào dội một gáo nước lạnh, đội tuyển Malaysia vẫn giữ được tinh thần chiến đấu và bùng nổ ở hiệp 2 với 5 bàn thắng liên tiếp, giành chiến thắng thuyết phục".

HLV Peter Cklamovski "thoát tâm bão chỉ trích"

Trong khi đó, về HLV Peter Cklamovski, báo chí Malaysia không còn nêu quan điểm "thay tướng" như những ngày trước. Chiến lược gia người Úc cũng trở thành tâm điểm gây tranh cãi vài ngày qua khi công khai chỉ trích FAM vì bê bối nhập tịch rồi sau đó xin lỗi vì phát ngôn của mình.

Sau trận đấu tối 14.10, The Star dẫn lời HLV trưởng đội tuyển quốc gia Peter Cklamovski bác bỏ ý kiến cho rằng ông đang đối mặt với “thử thách huấn luyện khó khăn nhất trong sự nghiệp”.

HLV Peter Cklamovski cảm ơn các cầu thủ Malaysia sau trận thắng Lào 5-1 ẢNH: NGỌC LINH

Chiến lược gia người Úc cho biết ông tự hào khi được dẫn dắt đội tuyển Malaysia: “Tôi thậm chí không nghĩ đến chuyện đó (rằng đây là thử thách lớn nhất). Tôi không nhìn lại phía sau. Quá trình làm việc của tôi rất đơn giản – tập trung vào điều quan trọng hôm nay. Đó cũng là triết lý sống mà tôi cố gắng truyền cho các cầu thủ: tập trung vào hiện tại và nỗ lực để mỗi ngày trở nên tốt hơn”, ông Cklamovski chia sẻ.

Theo The Star, HLV đội tuyển Malaysia dành lời khen cho các học trò vì đã giữ được sự tập trung giữa những xao nhãng bên ngoài sân cỏ, đồng thời ca ngợi tinh thần đoàn kết của toàn đội dù thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA treo giò: “Điều đó cho thấy bản lĩnh và tinh thần của các cầu thủ”, ông nhấn mạnh.













