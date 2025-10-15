Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA cực nhanh: Bỏ xa Malaysia và Indonesia nhưng…

Đội tuyển Việt Nam lên hạng 109 thế giới, nhưng vẫn sau Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành cú đúp chiến thắng trước Nepal, khi vượt qua đối thủ với tỷ số 1-0 ở trận tái đấu trên sân Thống Nhất, diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm qua (14.10).

Với 6 điểm trọn vẹn có được trước đại diện Nam Á, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn giữ ngôi nhì bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 9 điểm sau 4 trận, xếp sau Malaysia (12 điểm).

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) chiến thắng dù chơi chưa thuyết phục ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đồng thời, do trận thắng Nepal tối qua được tính là thắng trên sân khách (Nepal nhường quyền tổ chức cho Việt Nam, nhưng vẫn là đội chủ nhà trên đăng ký với Liên đoàn Bóng đá châu Á), nên thầy trò ông Kim đã có thêm điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng FIFA.

Cụ thể, theo tính toán của Footy Ranking (chuyên trang tính toán điểm số và thứ bậc FIFA của các đội tuyển quốc gia), đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 8,82 điểm, để vươn lên hạng 109 thế giới với 1183,83 điểm. Như vậy, điểm số bị trừ hồi tháng 6 do trận thua 0-4 trước Malaysia đã được phục hồi gần như nguyên vẹn, nhờ học trò ông Kim có 2 chiến thắng ở sân chơi chính thức của FIFA.

Ở chiều ngược lại, Malaysia và Indonesia tiếp tục xếp sau đội tuyển VIệt Nam. Malaysia được cộng 8,56 điểm sau chiến thắng 5-1 trước Lào ở trận lượt về tại Bukit Jalil, qua đó tích lũy 1123,57 điểm, đứng hạng 132 thế giới (kém Việt Nam 23 bậc).

Đội tuyển Indonesia đứng hạng 124 thế giới, kém Việt Nam 15 bậc. Hiện tại ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ hai, sau Thái Lan (hạng 99 thế giới).

Chờ được cộng điểm nếu Malaysia bị AFC xử thua

Đội tuyển Việt Nam và Nepal vẫn đang chờ đợi quyết định của Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), liên quan đến bê bối giả mạo giấy tờ cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia.

Nếu Liên đoàn Bóng đá Malaysia kháng cáo bất thành, Việt Nam và Nepal sẽ được xử thắng 3-0.

Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nếu vậy, điểm số ở trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam hồi tháng 6 sẽ được tính toán lại.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được "trả lại" 13,99 điểm đã bị trừ từ trận thua đậm này. Ngoài ra, với việc được xử thắng 3-0, ước tính thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được cộng thêm khoảng 10,5-11 điểm. Như vậy, tổng cộng đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng từ 24 đến 25 điểm sau khi AFC chốt xong án phạt xử thua Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam trước mắt cần tập trung để thắng nốt 2 trận còn lại vòng loại Asian Cup (gặp Lào tháng 11, gặp Malaysia tháng 3.2026) để áp sát tốp 100 FIFA, vị trí mà bóng đá Việt Nam đã để lỡ từ hồi tháng 3.2024.