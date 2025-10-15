Đội tuyển Việt Nam thắng vẫn chưa sướng

S ỨC TRẺ VÀ TỐC ĐỘ

Ở trận thắng 3-1 trước Nepal tại lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027 (diễn ra tối 9.10), HLV Kim Sang-sik từng thừa nhận đội tuyển VN đã nhập cuộc thận trọng và chỉ thực sự đẩy cao sức ép trong hiệp 2. Đó là lựa chọn hợp lý của ông Kim, khi chưa hiểu rõ thực lực đối thủ.

Tuy nhiên, khi mọi bí ẩn của Nepal đã bị giải mã trong 90 phút ở sân Bình Dương, đội tuyển VN không còn ngần ngại, mà đã tràn lên ép sân và tấn công dồn dập ở màn tái đấu. Việc sử dụng 3 nhân tố U.23 VN gồm thủ môn Trung Kiên, trung vệ Hiểu Minh và tiền đạo Thanh Nhàn (chưa kể tiền đạo Văn Vĩ cũng là phép thử thú vị), HLV Kim Sang-sik cho thấy sự tự tin cao độ, rằng đội tuyển VN đủ sức vừa thử nghiệm mà vẫn đảm bảo chiến thắng.

Ông Kim còn nhiều việc phải làm

Đội tuyển VN (phải) thắng chật vật với những mảnh ghép U.23 Ảnh: ĐỘC LẬP

Lòng tin của HLV Kim Sang-sik đặt vào lớp trẻ đã phát huy hiệu quả. Ngay phút thứ 5, Tiến Anh đá phạt góc cực chuẩn vào góc xa để Hiểu Minh chạy chỗ đánh đầu. Trong nỗ lực truy cản, hậu vệ Suman Shrestha đã lúng túng đốt lưới nhà.

Thêm một quả tạt, thêm một pha bóng cố định mang về bàn thắng, nhưng đó là vũ khí phù hợp dưới điều kiện mặt sân Thống Nhất lầy lội sau cơn mưa nặng hạt ở TP.HCM. Những phút sau đó là thế trận tấn công lôi cuốn của thầy trò HLV Kim Sang-sik: cầm bóng vượt trội, lên bóng trên toàn mặt sân, phối hợp nhanh gọn, chớp nhoáng, ưu tiên tốc độ trong các pha xử lý cuối. Pha nhận bóng rồi xoay người sút dội xà của Tiến Linh, cú đá góc gần ngẫu hứng dội cột của Văn Vĩ… ở nửa sau hiệp 1 tượng trưng cho triết lý đội tuyển VN đang theo đuổi, đó là sự trực diện và gọn gàng.

Dù vậy, khâu tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề lớn. HLV Kim Sang-sik khẳng định cầu thủ cần bình tĩnh hơn ở các pha xử lý quyết định, song học trò của ông vẫn chưa làm được. Xuyên suốt hiệp 1, Văn Vĩ, Hoàng Đức hay Tiến Linh đều có phần vội vàng. Lối đá quyết liệt trên mặt sân trơn trượt của Nepal cũng dựng nên hàng rào tâm lý vô hình, khiến đội tuyển VN không thể "hết chân" khi đã ở rất gần bàn thắng.

Đội tuyển vẫn chơi rời rạc, thiếu ổn định

Làn gió U.23 đã giúp đội tuyển VN chuyển mình. Hiểu Minh đọc tình huống tranh chấp tốt, cắt đứt nhiều pha phản đòn của Nepal, còn Thanh Nhàn liên tục xâm nhập vòng cấm nhờ tốc độ để mở ra cơ hội.

Sang hiệp 2, đến lượt Đình Bắc vào sân tăng thêm tốc độ và sức sáng tạo cho hàng công. Phút 75, Đình Bắc lại sút… dội cột dọc từ góc hẹp, nâng tổng số lần đá trúng khung gỗ của đội tuyển VN lên con số 3.

Không chỉ dứt điểm kém hiệu quả (1 bàn thắng sau… gần 20 cú sút), đội tuyển VN còn gặp vấn đề khi Hoàng Đức bị rút khỏi sân.

Đó là không duy trì sự liền mạch trong lối chơi, không biến đổi nhịp điệu cho phù hợp tiết tấu trận đấu để kiểm soát đối thủ. Dù tung nhiều "chiến mã" trẻ trung để khai thác điểm yếu thể lực của Nepal, nhưng HLV Kim Sang-sik khó có thể hài lòng, khi các cầu thủ trẻ đá tương đối rời rạc, chủ yếu dùng kỹ thuật cá nhân để đột phá, thay vì phối hợp bài bản và ăn ý với nhau.

Tiến Linh chưa thể ghi thêm bàn thắng

Tình huống Hai Long cầm bóng ở cánh phải, rê dắt vào giữa mà chẳng có ai… đến gần phối hợp, buộc anh phải chuyền về ở phút 79 đã nói lên tất cả. Đội tuyển VN có tốc độ, sự đột biến, nhưng nếu không di chuyển nhịp nhàng và ăn ý cùng nhau, không dễ để khoan thủng hàng thủ số đông của Nepal.

Chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Nepal dù không ấn tượng, nhưng với những gì đã có (từ điều kiện thi đấu bất lợi đến thử nghiệm đội hình), thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể hài lòng với 3 điểm. Tuy nhiên, bức tranh đội tuyển VN vẫn rất rời rạc và thiếu ổn định.

Màn thể hiện nhợt nhạt ở nửa sau hiệp 2 là lời cảnh báo với HLV Kim Sang-sik, về bức tranh chuyển giao bất cân xứng ở đội tuyển VN. Khi lứa trụ cột chỉ còn đá ở mức tròn vai trở xuống, các cầu thủ trẻ cũng chỉ hay ở vài thời điểm. Các "măng non" U.23 VN cần thêm thời gian để gánh vác sứ mệnh lớn lao hơn. Muốn vậy, cầu thủ trẻ cần thêm cơ hội cùng cả sự bao dung để từng bước trưởng thành.

Đội tuyển VN có 9 điểm sau 4 trận, đứng nhì bảng, xếp sau Malaysia (đội đã thắng Lào 5-1 tối qua).