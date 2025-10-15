Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam thắng vẫn chưa sướng

Hồng Nam
Hồng Nam
15/10/2025 00:00 GMT+7

Tối 14.10, trên sân Thống Nhất, đội tuyển VN có chiến thắng khó khăn trước Nepal ở màn tái đấu với tỷ số 1-0 để tiếp tục bám đuổi Malaysia trong cuộc đua đến với Asian Cup 2027.

SỨC TRẺ VÀ TỐC ĐỘ

Ở trận thắng 3-1 trước Nepal tại lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027 (diễn ra tối 9.10), HLV Kim Sang-sik từng thừa nhận đội tuyển VN đã nhập cuộc thận trọng và chỉ thực sự đẩy cao sức ép trong hiệp 2. Đó là lựa chọn hợp lý của ông Kim, khi chưa hiểu rõ thực lực đối thủ.

Tuy nhiên, khi mọi bí ẩn của Nepal đã bị giải mã trong 90 phút ở sân Bình Dương, đội tuyển VN không còn ngần ngại, mà đã tràn lên ép sân và tấn công dồn dập ở màn tái đấu. Việc sử dụng 3 nhân tố U.23 VN gồm thủ môn Trung Kiên, trung vệ Hiểu Minh và tiền đạo Thanh Nhàn (chưa kể tiền đạo Văn Vĩ cũng là phép thử thú vị), HLV Kim Sang-sik cho thấy sự tự tin cao độ, rằng đội tuyển VN đủ sức vừa thử nghiệm mà vẫn đảm bảo chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam thắng vẫn chưa sướng- Ảnh 1.

Ông Kim còn nhiều việc phải làm

Đội tuyển Việt Nam thắng vẫn chưa sướng- Ảnh 2.

Đội tuyển VN (phải) thắng chật vật với những mảnh ghép U.23

Ảnh: ĐỘC LẬP

Lòng tin của HLV Kim Sang-sik đặt vào lớp trẻ đã phát huy hiệu quả. Ngay phút thứ 5, Tiến Anh đá phạt góc cực chuẩn vào góc xa để Hiểu Minh chạy chỗ đánh đầu. Trong nỗ lực truy cản, hậu vệ Suman Shrestha đã lúng túng đốt lưới nhà.

Thêm một quả tạt, thêm một pha bóng cố định mang về bàn thắng, nhưng đó là vũ khí phù hợp dưới điều kiện mặt sân Thống Nhất lầy lội sau cơn mưa nặng hạt ở TP.HCM. Những phút sau đó là thế trận tấn công lôi cuốn của thầy trò HLV Kim Sang-sik: cầm bóng vượt trội, lên bóng trên toàn mặt sân, phối hợp nhanh gọn, chớp nhoáng, ưu tiên tốc độ trong các pha xử lý cuối. Pha nhận bóng rồi xoay người sút dội xà của Tiến Linh, cú đá góc gần ngẫu hứng dội cột của Văn Vĩ… ở nửa sau hiệp 1 tượng trưng cho triết lý đội tuyển VN đang theo đuổi, đó là sự trực diện và gọn gàng.

Dù vậy, khâu tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề lớn. HLV Kim Sang-sik khẳng định cầu thủ cần bình tĩnh hơn ở các pha xử lý quyết định, song học trò của ông vẫn chưa làm được. Xuyên suốt hiệp 1, Văn Vĩ, Hoàng Đức hay Tiến Linh đều có phần vội vàng. Lối đá quyết liệt trên mặt sân trơn trượt của Nepal cũng dựng nên hàng rào tâm lý vô hình, khiến đội tuyển VN không thể "hết chân" khi đã ở rất gần bàn thắng.

Đội tuyển vẫn chơi rời rạc, thiếu ổn định

Làn gió U.23 đã giúp đội tuyển VN chuyển mình. Hiểu Minh đọc tình huống tranh chấp tốt, cắt đứt nhiều pha phản đòn của Nepal, còn Thanh Nhàn liên tục xâm nhập vòng cấm nhờ tốc độ để mở ra cơ hội.

Sang hiệp 2, đến lượt Đình Bắc vào sân tăng thêm tốc độ và sức sáng tạo cho hàng công. Phút 75, Đình Bắc lại sút… dội cột dọc từ góc hẹp, nâng tổng số lần đá trúng khung gỗ của đội tuyển VN lên con số 3.

Không chỉ dứt điểm kém hiệu quả (1 bàn thắng sau… gần 20 cú sút), đội tuyển VN còn gặp vấn đề khi Hoàng Đức bị rút khỏi sân.

Đó là không duy trì sự liền mạch trong lối chơi, không biến đổi nhịp điệu cho phù hợp tiết tấu trận đấu để kiểm soát đối thủ. Dù tung nhiều "chiến mã" trẻ trung để khai thác điểm yếu thể lực của Nepal, nhưng HLV Kim Sang-sik khó có thể hài lòng, khi các cầu thủ trẻ đá tương đối rời rạc, chủ yếu dùng kỹ thuật cá nhân để đột phá, thay vì phối hợp bài bản và ăn ý với nhau.

Đội tuyển Việt Nam thắng vẫn chưa sướng- Ảnh 3.

Tiến Linh chưa thể ghi thêm bàn thắng

Tình huống Hai Long cầm bóng ở cánh phải, rê dắt vào giữa mà chẳng có ai… đến gần phối hợp, buộc anh phải chuyền về ở phút 79 đã nói lên tất cả. Đội tuyển VN có tốc độ, sự đột biến, nhưng nếu không di chuyển nhịp nhàng và ăn ý cùng nhau, không dễ để khoan thủng hàng thủ số đông của Nepal.

Chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Nepal dù không ấn tượng, nhưng với những gì đã có (từ điều kiện thi đấu bất lợi đến thử nghiệm đội hình), thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể hài lòng với 3 điểm. Tuy nhiên, bức tranh đội tuyển VN vẫn rất rời rạc và thiếu ổn định.

Màn thể hiện nhợt nhạt ở nửa sau hiệp 2 là lời cảnh báo với HLV Kim Sang-sik, về bức tranh chuyển giao bất cân xứng ở đội tuyển VN. Khi lứa trụ cột chỉ còn đá ở mức tròn vai trở xuống, các cầu thủ trẻ cũng chỉ hay ở vài thời điểm. Các "măng non" U.23 VN cần thêm thời gian để gánh vác sứ mệnh lớn lao hơn. Muốn vậy, cầu thủ trẻ cần thêm cơ hội cùng cả sự bao dung để từng bước trưởng thành.

Đội tuyển VN có 9 điểm sau 4 trận, đứng nhì bảng, xếp sau Malaysia (đội đã thắng Lào 5-1 tối qua).

Tin liên quan

Tiến Linh chỉ thẳng lý do đội tuyển Việt Nam sút nhiều nhưng không thể ghi bàn

Tiến Linh chỉ thẳng lý do đội tuyển Việt Nam sút nhiều nhưng không thể ghi bàn

Tiền đạo Nguyến Tiến Linh đã có những chia sẻ sau chiến thắng chật vật 1-0 bằng bàn phản lưới nhà của đội tuyển Việt Nam, khi chạm trán với đối thủ Nepal bị đánh giá yếu hơn nhiều.

HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam vẫn nóng vội, tôi rất tiếc...'

HLV Nepal bất ngờ nhận định: 'Việt Nam xứng đáng dự Asian Cup hơn Malaysia, hãy chờ án FIFA’'

Khám phá thêm chủ đề

Kim Sang-sik U. 23 VN Nepal Đội tuyển VN Sức ép tốc độ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận