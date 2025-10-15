HLV Cklamovski úp mở khả năng Malaysia bị trừ điểm, ‘bí ẩn’ FAM đã kháng cáo hay chưa

Bóng đá Malaysia vừa mừng vừa lo

Theo trang Footy Rankings, đội tuyển Malaysia gần như đủ điều kiện tham dự Asian Cup 2027 với đến 94% khả năng, sau trận thắng đội tuyển Lào với tỷ số 5-1 tối 14.10 để có 12 điểm sau 4 trận toàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam cũng vừa thắng Nepal tỷ số 1-0 để có 9 điểm sau 3 thắng và 1 thua, chỉ có 6% khả năng giành vé, vì cũng thua đối đầu trực tiếp và cả hiệu số +4 so với +13 của đối thủ.

Dự kiến, tình thế này của 2 đội vẫn được giữ nguyên trong lịch thi đấu FIFA Days tháng 11, với đội tuyển Malaysia gặp Nepal và đội tuyển Việt Nam gặp đội Lào. Trước khi 2 đội đối đầu trực tiếp trở lại trong trận lượt về và cuối cùng ở vòng loại này vào ngày 31.3.2026 tại Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

“Về lý thuyết, đội tuyển Malaysia gần như đã chắc có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Nhưng với những bất ổn liên quan (vụ 7 cầu thủ nhập tịch “lậu”), chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của các trận đấu giữa đội Malaysia và Việt Nam và Nepal, nên số phận của bảng đấu này có thể sẽ thay đổi mạnh mẽ”, Footy Rankings nhấn mạnh.

Sau trận thắng đội tuyển Lào với tỷ số 5-1 ngày 14.10, HLV Cklamovski của đội tuyển Malaysia cũng lần đầu lên tiếng thừa nhận khả năng này sắp xảy ra khi bày tỏ trên kênh ASTRO ARENA.

Cầu thủ nhập tịch không có hồ sơ gốc đúng quy định Ảnh: Ngọc Linh

HLV 46 tuổi người Úc cũng gần như đã ngầm thừa nhận một thực tế sẽ xảy ra, đó là đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 2 trận cùng tỷ số 0-3, do sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép trong trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3 và thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.

Gần đây, báo Malaysia, The Star đã bày tỏ quan điểm: “Việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo vụ bị FIFA xử phạt 7 cầu thủ nhập tịch trái phép, nếu thất bại, và ngay cả đưa ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cũng không đưa ra bất kỳ sự khoan hồng nào, hậu quả có thể sẽ rất thảm khốc. Bóng đá Malaysia có thể phải đối mặt với việc bị loại khỏi các trận đấu vòng loại World Cup và châu Á (Asian Cup) trong tương lai, và kết quả các trận đấu trước đó có sự tham gia của những cầu thủ này có thể bị hủy bỏ, bị xử thua”.

FAM vẫn im lìm?

Cho đến ngày 15.10, chưa có thông tin mới về việc FAM có ý định kháng cáo lên FIFA hay không. Nếu có, thì ngày 11.10 cơ quan này đã phải có đơn kháng cáo chính thức, nhưng mọi thứ vẫn hết sức im lìm.

Nhiều khả năng FAM thay đổi “chiến lược”, sau khi các thông báo gần đây của họ liên quan vụ 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” đều bị dư luận Malaysia chỉ trích dữ dội, vì những lý do đưa ra rất thiếu thuyết phục như “lỗi hành chính” hay “một người đại diện” gửi tài liệu không chính xác.

Trong khi đó, theo quan điểm của The Star: “Bài học ở đây rất rõ ràng: đường tắt không bao giờ dẫn đến thành công. Tham vọng bóng đá của Malaysia không thể được xây dựng dựa trên kẽ hở và sự vội vàng”. Báo này gần như cũng thừa nhận với những sai phạm của FAM trong việc nhập tịch vội vàng 7 cầu thủ vừa qua, có quá nhiều kẽ hở và gây ra nhiều tranh cãi. Việc họ đã bị FIFA vạch trần mọi sự thật là bằng chứng quá thuyết phục, qua thông báo chi tiết ngày 6.10. Vì vậy, việc kháng cáo thành công gần như bất khả thi.

