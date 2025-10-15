Đội tuyển Malaysia ngược dòng thắng đậm Lào

Đội tuyển Malaysia bất ngờ bị thủng lưới trước

So với trận thắng 3-0 ngày 9.10 trên sân Viêng Chăn (Lào), đội tuyển Malaysia vẫn không dám mạo hiểm ở đội hình xuất phát. HLV Cklamovski giữ nguyên những vị trí như thủ môn, hậu vệ và tiền vệ. Faisal Halim là sự thay đổi duy nhất ở trận này, khi anh đá thay vị trí Nazmi Faiz trên hàng công. Ngược lại, đội tuyển Lào lại có nhiều biến động. Những người chơi không tốt như Siphongphan và Thapaseut phải lần lượt nhường chỗ cho Phetviengsy, Xaysombath.

Đội tuyển Lào (6) thi đấu đầy cố gắng nhưng vẫn thua đậm Malaysia ẢNH: FAM

Việc giữ nguyên gần như đội hình khiến Malaysia rơi vào tình cảnh bế tắc như trận lượt đi. Thống kê của Sofascore chỉ ra, đội tuyển Malaysia cầm bóng đến 75% trong hiệp 1 nhưng vẫn loay hoay khi tiếp cận khung thành đối phương. Tiền đạo gốc Colombia Morales có trận thứ 2 liên tiếp đá chính, được dồn bóng nhưng tiếp tục trở thành nỗi thất vọng lớn. Morales có 3 lần sút bóng nhưng không thể đánh bại thủ thành Lokphathip (Lào). Trong khi đó, ở hai cánh các hậu vệ Corbin-Ong, Dion Cools thoải mái dâng cao nhưng những quả tạt của bộ đôi này cũng vô hại trước hàng thủ chơi tập trung của Lào.

Không chỉ chơi quả cảm ở mặt trận phòng ngự, mỗi khi cướp được bóng Lào chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Khác hẳn trận trước, Lào chơi tự tin, sẵn sàng phối hợp nhóm nhỏ để tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm. Chanthavixay là người mang đến niềm vui cho đội tuyển Lào với cú sút ngoài vòng cấm ở phút 19.

Đáng tiếc, sau hiệp đấu kiên cường, nhiều vị trí đội tuyển Lào xuống sức và không thể chống đỡ sức ép từ hàng công Malaysia. Họ nhanh chóng vỡ trận, chịu đến 5 bàn thua. Phút 59, Faisal Halim thực hiện cú sút phạt mẫu mực sát vòng cấm đội tuyển Lào, gỡ hòa 1-1 cho Malaysia. Với đà hưng phấn, ở các phút 65 và 70, Romel Morales ghi 2 bàn dễ dàng, giúp Malaysia dẫn ngược 3-1. Đến phút 79, hậu vệ Chanthavixay Khounthoumphone lúng túng đánh đầu phản lưới nhà, giúp Malaysia có bàn thắng thứ 4. Trong khi đó, bàn ấn định 5-1 của đội tuyển Malaysia đến ở phút 82 sau pha đệm bóng vào lưới trống của Paulo Josué.

Ngược dòng đánh bại Lào 5-1, đội tuyển Malaysia có trận thắng thứ 4 liên tiếp ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Vì chưa nhận bất kỳ án phạt nào từ AFC trong vụ nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ nên Malaysia vẫn có 12 điểm, dẫn đầu bảng. Trong khi đó, đội tuyển Lào chỉ có 3 điểm sau 4 trận, đứng vị trí thứ 3.