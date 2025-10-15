FAM dọa kiện lên CAS nếu FIFA bác đơn kháng cáo: Malaysia theo ‘vết xe đổ’ Đông Timor?

Facundo Garces là 1 trong 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch 'lậu' bị FIFA phạt vì làm giả hồ sơ ảnh: Ngọc Linh

FAM dọa kiện lên CAS, Malaysia tự tin?

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 15.10, kênh Astro Arena cho biết Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ đưa vụ việc FIFA trừng phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" vì hành vi làm giả giấy tờ lên CAS, nếu đơn kháng cáo của họ bị bác bỏ.

Trước đó vào sáng 15.10, sát ngay hạn chót FIFA quy định, Quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Yusoff Mahadi cho biết tổ chức này đã nộp đơn kháng cáo lại án phạt đã được FIFA áp dụng ngày 26.9.

"Khi chúng tôi quyết định nộp đơn kháng cáo, điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được một kết quả tích cực. Đội ngũ luật sư được FAM thuê đều là các chuyên gia quốc tế.

Ông Peter Cklamovski đối diện nguy cơ bị FAM phạt nặng ảnh: Ngọc Linh

Họ có nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ quy định bóng đá toàn cầu. Ban quản lý đội tuyển quốc gia Malaysia luôn hoạt động theo hướng chuyên nghiệp và kỹ lưỡng", ông Datuk Yusoff Mahadi chia sẻ với truyền thông Malaysia.

Malaysia có bị phạt dài hạn như Đông Timor?

Sau khi nhận đơn kháng cáo, Ủy ban Kháng cáo FIFA sẽ tiến hành xem xét tính hợp lệ và có thể yêu cầu FAM cung cấp thêm bằng chứng nếu cần thiết. Dự kiến, quá trình đánh giá sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận Malaysia. Có khá nhiều ý kiến lo lắng trước viễn cảnh bóng đá nước này sẽ bị cấm vận dài hạn giống tiền lệ của Đông Timor. Trước đó năm 2016 AFC đã loại Đông Timor khỏi vòng loại Asian Cup 2023 vì sử dụng 12 cầu thủ gốc Brazil dùng giấy tờ giả từ 2011 đến 2015.

FAM đã kháng cáo lên FIFA ngày 15.10, liệu có thành công? ảnh: Ngọc Linh

AFC không chỉ hủy toàn bộ kết quả các trận có cầu thủ vi phạm, mà còn cấm vĩnh viễn một số quan chức, đồng thời tuyên bố: "AFC có chính sách không khoan nhượng với việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Các liên đoàn thành viên phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối trong mọi hồ sơ cầu thủ".

Đông Timor khi đó cũng giống Malaysia lúc này đã không chấp nhận án phạt, tỏ ra oan ức và kháng cáo FIFA. Nhưng sau 3 năm FIFA điều tra, Đông Timor đã phải thừa nhận sai phạm, chấp nhận án phạt và cải tổ toàn diện bộ máy.

Cái giá rất nặng nề khi bóng đá Đông Timor bị cô lập trên bình diện khu vực và châu lục, bỏ lỡ 2 kỳ Asian Cup liên tiếp và mất gần một thập kỷ mới khôi phục lại uy tín trong giới bóng đá Đông Nam Á.

Trong lúc đó, FAM sau khi chờ các bước tiếp theo đối ngoại đã quay trở lại tập trung đối nội khi ông Datuk Yusoff Mahadi cho biết Ủy ban Kỷ luật FAM sẽ xem xét trừng phạt HLV Peter Cklamovski vì đã chỉ trích những sai sót hành chính của FIFA.