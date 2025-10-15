Vừa kháng cáo FIFA, FAM vừa tuyên bố cứng rắn: Sẽ trừng phạt HLV đội tuyển Malaysia vì…

Ông Peter Cklamovski đối diện nguy cơ bị phạt nặng ảnh: Ngọc Linh

HLV Malaysia sẽ bị phạt dù đã xin lỗi?

Ngày 15.10, tờ New Straits Times cho biết Ủy ban Kỷ luật FAM sẽ xem xét xử lý HLV Peter Cklamovski sau những lời chỉ trích của ông đến cơ quan quản lý bóng đá Malaysia.

Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết, ông đã đích thân chấp nhận lời xin lỗi của người Úc, nhưng nhấn mạnh rằng cơ quan quốc gia này hoạt động theo các quy tắc, điều lệ cần được tôn trọng.

Malaysia chính thức gửi đơn kháng cáo lên FIFA vụ 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ bị cấm thi đấu kháng cáo chính thức

"Không riêng HLV, ngay cả các bộ phận của FAM cũng phải tuân thủ các quy định tương tự và phải tuân thủ các quy tắc đã được đặt ra. Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của Cklamovski, có lẽ đó chỉ là lỡ lời hoặc là một sai lầm vô ý.

Nhưng với tư cách là một tổ chức, FAM có những quy định riêng, và chúng tôi phải tôn trọng điều đó. Do đó, chúng tôi sẽ để cơ quan độc lập trong FAM, tức là ủy ban kỷ luật, cân nhắc và quyết định bất kỳ hành động nào tiếp theo", ông Mahadi nhấn mạnh.

Đội tuyển Malaysia có thể sẽ bị cấm vận dài hạn ảnh: Ngọc Linh

Sau trận đấu trên sân Lào ngày 9.10, HLV Cklamovski đã nêu bật những lỗi hành chính của FAM khi nộp hồ sơ của 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch dẫn đến án phạt nặng của FIFA vì hành vi làm giả hồ sơ.

Nhưng đến buổi họp báo trước trận lượt về với Lào ngày 14.10, ông Cklamovski bày tỏ không bao giờ có ý định thiếu tôn trọng FAM và xin lỗi nếu những bình luận của ông làm ai đó phật lòng.

Ông Datuk Yusoff Mahadi cho biết, đã không phản hồi ngay lập tức những phát biểu của Cklamovski vì FAM tránh làm gián đoạn sự tập trung của đội tuyển Malaysia trước trận đấu gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, nơi Harimau Malaya giành chiến thắng 5-1 tại Bukit Jalil.

FAM kháng cáo lên FIFA

Figueiredo (14) ghi bàn trước đội tuyển Việt Nam là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt ảnh: Ngọc Linh

Sáng 15.10 sát hạn chót do FIFA quy định, Quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Yusoff Mahadi cho biết đã nộp đơn kháng cáo lại án phạt đã được FIFA áp dụng ngày 26.9.

"Khi chúng tôi quyết định nộp đơn kháng cáo, điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được một kết quả tích cực.

Đội ngũ luật sư được FAM thuê là các chuyên gia quốc tế, có nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ quy định bóng đá toàn cầu. Ban quản lý đội tuyển quốc gia luôn hoạt động theo hướng chuyên nghiệp và kỹ lưỡng", ông Mahadi chia sẻ với truyền thông.

Sau khi nhận đơn kháng cao, Ủy ban Kháng cáo FIFA sẽ tiến hành xem xét tính hợp lệ và có thể yêu cầu FAM cung cấp thêm bằng chứng nếu cần thiết. Dự kiến, quá trình đánh giá sẽ kéo dài từ 4 - 6 tuần trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận Malaysia.