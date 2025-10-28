Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để người dân đói, rét trong và sau lũ

Đi cùng Phó thủ tướng Trần Hồng Hà còn có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; Phó tư lệnh Quân khu 4 Hoàng Duy Chiến. Về phía TP.Huế có Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Thiên Định.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà có mặt tại vùng lũ TP.Huế để kiểm tra, động viên người dân

Thăm các hộ dân đang bị ngập sâu tại P.Phú Xuân, TP.Huế, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn, động viên bà con cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Phó thủ tướng cũng ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết và ý thức phòng chống thiên tai của chính quyền và người dân địa phương trong ứng phó với mưa lũ.

Đặc biệt, Phó thủ tướng đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương trong ứng phó với đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Trong đó việc chủ động điều tiết, vận hành an toàn, hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn được Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó thủ tướng, công tác này đã góp phần quan trọng giảm áp lực lũ, hạn chế thiệt hại cho vùng hạ du. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, lực lượng phòng chống thiên tai nhiều khu vực trọng yếu của TP.Huế đã được bảo vệ, giảm thiểu rủi ro về người và tài sản.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà động viên người dân TP.Huế

Sau khi đi thăm các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với TP.Huế về công tác ứng phó với đợt mưa lũ.

Theo Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, năng lực về quản lý, điều hành hồ chứa và sự chủ động của hệ thống phòng thủ dân sự là rất quan trọng trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, khó lường.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn về điện, nước, vệ sinh môi trường; sớm khôi phục hệ thống điện, viễn thông, hạ tầng thiết yếu để người dân ổn định sinh hoạt, học tập và sản xuất. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, không để người dân nào thiếu đói, rét trong những ngày sau lũ.