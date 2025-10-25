Thủ tướng giao nhiệm vụ cho 2 tân Phó thủ tướng và 3 Bộ trưởng

Trước đó, T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước đã tiến hành các quy trình, thủ tục, phê chuẩn, quyết định bổ nhiệm đối với 5 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ. Ông Lê Hoài Trung, Bí thư T.Ư Đảng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Trần Đức Thắng, giữ chức vụ Bộ trưởng NN-MT. Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng chúc mừng 2 Phó thủ tướng và 3 Bộ trưởng mới được bổ nhiệm ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các tân Phó thủ tướng và Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chủ tịch nước quan tâm kiện toàn bộ máy, bổ sung cán bộ lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo người đứng đầu Chính phủ, các Phó thủ tướng và Bộ trưởng được phê chuẩn bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, có bề dày kinh nghiệm công tác...

Với kinh nghiệm gần 40 năm công tác, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trong cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên, Chính phủ có một nữ Phó thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng có kinh nghiệm 35 năm công tác; rèn luyện và trưởng thành từ vùng đất giàu truyền thống. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển của tỉnh Bình Định.

Các thành viên Chính phủ tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm ẢNH: NHẬT BẮC

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, với 43 năm công tác. Ông được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong công tác ngoại giao (ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Đảng, công tác Đảng ở ngoài nước) và công tác tham mưu chiến lược cho T.Ư Đảng; luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, tận tụy, tất cả vì công việc chung.

Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng có kinh nghiệm hơn 30 năm công tác, giữ nhiều cương vị khác nhau cả ở T.Ư và địa phương. Trước khi quay trở lại T.Ư, với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũ, ông đã góp phần đưa Hải Dương trở thành tỉnh thuộc nhóm tăng trưởng cao, đứng thứ 11 cả nước về quy mô kinh tế năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình là cán bộ có gần 40 năm kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Kiên Giang cũ, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Cần Thơ từ tháng 1.2025. Ông có nhiều đóng góp trong việc đưa tỉnh Kiên Giang cũ trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long.

Khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao hơn

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nhiệm kỳ này của Chính phủ là nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức trên hầu hết các lĩnh vực. Tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều biến động, phức tạp, khó lường. Khối lượng công việc rất lớn, năm sau nặng hơn năm trước, yêu cầu cao hơn, trong khi có nhiều thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ.

Thủ tướng khẳng định, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời, nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ vẫn hết sức nặng nề.

Trong đó, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8,3 - 8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số bền vững trong những năm tới...

Bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Phó thủ tướng đầu tiên của Việt Nam ẢNH: NHẬT BẮC

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, từ giờ đến cuối năm có một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần tập trung triển khai, trong đó có việc phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm vào ngày 19.12...

Người đứng đầu Chính phủ cũng tin tưởng và mong muốn các tân Phó thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu...

Thay mặt các tân Phó thủ tướng và các tân Bộ trưởng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã lựa chọn, tín nhiệm giao trọng trách. Các nhân sự được bổ nhiệm nhận thức sâu sắc rằng vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, nhân dân...