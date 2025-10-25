Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Nông nghiệp - Môi trường

Mai Hà
Mai Hà
25/10/2025 12:05 GMT+7

Sáng 25.10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ NN-MT đối với ông Trần Đức Thắng.

Sau hơn 3 tháng được giao quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT, ông Trần Đức Thắng đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ NN-MT.

Ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Bộ NN-MT - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng

ẢNH: GIA HÂN

Sáng 25.10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Với 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,08% tổng số đại biểu); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số đại biểu và bằng 100% tổng số đại biểu có mặt), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ NN-MT.

Ông Trần Đức Thắng, sinh năm 1973, quê tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), là tiến sĩ kinh tế. Ông từng có thời gian công tác tại Bộ Tài chính, sau đó giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Từ năm 2018 - 2022, ông Thắng công tác tại Ủy ban Kiểm tra T.Ư, đảm nhiệm các cương vị Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư rồi làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Tháng 10.2022, ông Trần Đức Thắng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ ngày 1.7.2025, ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Đến ngày 17.7.2025, Thủ tướng Chính phủ đã điều động ông Trần Đức Thắng về công tác tại Bộ NN-MT, giao quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT cho đến nay.

Tin liên quan

Bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Ngoại giao

Bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Ngoại giao

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết phiếu thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao với ông Lê Hoài Trung.

Ông Đỗ Thanh Bình làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Khám phá thêm chủ đề

Trần Đức Thắng Bộ trưởng NN-MT Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận