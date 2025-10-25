Ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Nông nghiệp - Môi trường

Sau hơn 3 tháng được giao quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT, ông Trần Đức Thắng đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ NN-MT.

Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng ẢNH: GIA HÂN

Sáng 25.10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Với 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,08% tổng số đại biểu); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số đại biểu và bằng 100% tổng số đại biểu có mặt), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ NN-MT.

Ông Trần Đức Thắng, sinh năm 1973, quê tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), là tiến sĩ kinh tế. Ông từng có thời gian công tác tại Bộ Tài chính, sau đó giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Từ năm 2018 - 2022, ông Thắng công tác tại Ủy ban Kiểm tra T.Ư, đảm nhiệm các cương vị Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư rồi làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Tháng 10.2022, ông Trần Đức Thắng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ ngày 1.7.2025, ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Đến ngày 17.7.2025, Thủ tướng Chính phủ đã điều động ông Trần Đức Thắng về công tác tại Bộ NN-MT, giao quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT cho đến nay.