Thời sự

Ông Đỗ Thanh Bình làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Mai Hà - Tư An
25/10/2025 11:27 GMT+7

Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sáng 25.10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các đại biểu sau đó đã bỏ phiếu kín về công tác nhân sự; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Ông Đỗ Thanh Bình làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Ảnh 1.

Ông Đỗ Thanh Bình được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ

ẢNH: TTXVN

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng thư ký Quốc hội) trình bày các dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Với 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,08% tổng số đại biểu); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số đại biểu và bằng 100% tổng số đại biểu có mặt), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, đầu tháng 10.2025, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ. 

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, tại Cà Mau, trình độ thạc sĩ kinh tế. Ông Bình có gần 40 năm kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Kiên Giang trước khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào tháng 1.2025.

Ông Đỗ Thanh Bình làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Ảnh 2.


Chiều 24.10, Quốc hội đã họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ông Đỗ Thanh Bình làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đỗ thanh bình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
