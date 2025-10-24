Bổ sung Phó thủ tướng, miễn nhiệm 3 bộ trưởng

Theo thông báo từ Văn phòng Quốc hội, trong chiều 24.10, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về bổ sung số lượng Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng cũng trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV ẢNH: QUOCHOI

Theo đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số đại biểu). Trong đó, có 430 đại biểu tán thành (bằng 90,72% tổng số đại biểu), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42%), 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42%).

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu; tiến hành bỏ phiếu kín về công tác nhân sự; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội) đã trình bày các dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ NN-MT đối với ông Đỗ Đức Duy, bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả có 418 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 88,19%); trong đó, có 418 đại biểu tán thành (bằng 88,19%).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về các nội dung trên.