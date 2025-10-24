Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bổ sung Phó thủ tướng, miễn nhiệm 3 bộ trưởng

Mai Hà
Mai Hà
24/10/2025 18:16 GMT+7

Chiều 24.10, Quốc hội đã họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Theo thông báo từ Văn phòng Quốc hội, trong chiều 24.10, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về bổ sung số lượng Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng cũng trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Bổ sung Phó thủ tướng, miễn nhiệm 3 bộ trưởng- Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

ẢNH: QUOCHOI

Theo đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số đại biểu). Trong đó, có 430 đại biểu tán thành (bằng 90,72% tổng số đại biểu), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42%), 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42%).

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu; tiến hành bỏ phiếu kín về công tác nhân sự; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội) đã trình bày các dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự. 

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ NN-MT đối với ông Đỗ Đức Duy, bằng hình thức biểu quyết điện tử. 

Kết quả có 418 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 88,19%); trong đó, có 418 đại biểu tán thành (bằng 88,19%).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về các nội dung trên.

Tin liên quan

Bộ trưởng Nội vụ: Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ tháng 5.2026

Bộ trưởng Nội vụ: Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ tháng 5.2026

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định tới đây sẽ rà soát lại để thực hiện việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố từ tháng 5.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Phó thủ tướng miễn nhiệm Bộ trưởng bổ sung Phó thủ tướng Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận