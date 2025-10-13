Phó thủ tướng: Tăng trưởng 10% trở lên là 'thách thức rất lớn của nhiệm kỳ tới'

Chiều 13.10, tại họp báo Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ, việc hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh... đều là những dấu ấn nổi trội, đột phá điều hành của nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua. Đặc biệt trong bối cảnh hết sức khó khăn, thiên tai dịch bệnh chưa từng có trong tiền lệ, thế giới bất ổn khó lường.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ẢNH: GIA HÂN

Dấu ấn thứ hai là nỗ lực trong việc bảo vệ nhân dân, nâng cao đời sống người dân. Nhắc lại câu chuyện trong đại dịch Covid-19, dù Việt Nam không phải là quốc gia sản xuất được vắc xin, song đã tiêm vắc xin miễn phí cho dân, đứng thứ 5 thế giới về tỷ lệ tiêm vắc xin. Nhờ vắc xin và nhiều giải pháp, chỉ 0,37% người tử vong, trong khi trung bình của thế giới từ 1 đến 2%. Đây là kỳ tích rất lớn - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó là dấu ấn thành công cứu dân trong bão lũ, thiên tai; hoàn thành việc xóa đói giảm nghèo, giảm tội nghèo, xóa nhà dột, nhà nát. Chính phủ đã dành lượng ngân sách rất lớn, hơn 1,1 triệu tỉ đồng để chi cho an sinh xã hội, chiếm tới 7% chi ngân sách. Nâng thu nhập bình quân trên đầu người từ hơn 3.000 USD lên đến 5.000 USD.

Đột phá thứ 3 cũng là thành công chung của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị chính là cuộc cách mạng tổ chức, sắp xếp lại giang sơn, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. "Cuộc cách mạng này là sự chuẩn bị để chúng ta bước vào tình hình mới với bộ máy tinh gọn, không gian phát triển mới, đội ngũ được chọn lọc. Trong cuộc cách mạng này, Chính phủ, các bộ đóng góp rất lớn, hết sức vất vả. Nhiều anh em các bộ không ngủ nhiều đêm", Phó thủ tướng chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra nhiều chỉ số phát triển của Việt Nam được thế giới đánh giá cao như quy mô nền kinh tế tăng từ 37 lên 32, từ 346 tỉ USD lên đến 510 tỉ USD; xếp thứ 32 thế giới, thứ 4 trong ASEAN...

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên và GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030 là "thách thức rất lớn trong nhiệm kỳ tới".

"Đại hội cũng như bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những thách thức phải đối mặt. Đây là việc chúng ta phải làm có hiệu quả, khắc phục bằng được những tồn tại. Chúng ta đang nợ rất nhiều năm rồi, nhân dân chờ đợi hoài rồi. Như ngập lụt tại các đô thị, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, nhiễm mặn", Phó thủ tướng nói.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế

Tại họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng thông tin về cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp - một dấu ấn đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: GIA HÂN

"Đây là cuộc cách mạng mang tính lịch sử, có tính bước ngoặt, cũng là việc hệ trọng của quốc gia", bà Trà nhấn mạnh. Không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp để tinh gọn, mà thực sự, đó là một cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử về tổ chức bộ máy. Cuộc cách mạng này không chỉ tổ chức lại thể chế và không gian phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương, mà còn kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn, để đất nước cất cánh bước vào kỷ nguyên mới.

"Thực sự chúng ta đã rất thành công trong cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy. Hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành 3 tháng qua đã cho thấy sự thông suốt, không gián đoạn, đảm bảo liên thông, thống nhất", bà Trà chia sẻ và cho hay vẫn còn những khó khăn không thể tránh khỏi.

Bởi lẽ, hệ thống hành chính của đất nước đã tồn tại 80 năm nay, giờ tái cấu trúc tổng thể nên chắc chắn có khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, việc tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy sau sắp được Đảng bộ Chính phủ coi là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới.

Để bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, có thể kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân tốt hơn, Bộ trưởng Nội vụ đề cập 6 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách trên tất cả lĩnh vực để khơi thông nguồn lực. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế. Việc hoàn thiện những dự án luật liên quan sẽ tạo môi trường và hành lang pháp lý tốt nhất để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thuận lợi.

Gải pháp thứ hai liên quan đến "yếu tố quyết định" là con người, là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy. "Chúng ta phải tập trung tinh giản, nhưng đồng thời phải có biện pháp cụ thể cơ cấu lại theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của nền hành chính Nhà nước và chính quyền địa phương 2 cấp", bà Trà cho hay.

Các đơn vị đang quyết liệt hoàn thiện, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị để làm căn cứ xác định vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế làm việc trong bộ máy. Tới đây phải làm căn cơ để vừa đảm bảo số lượng, chất lượng, vừa cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để đảm bảo vận hành bộ máy, đảm bảo quản trị quốc gia và quản trị địa phương hiệu quả.

Nhiệm vụ thứ ba, theo Bộ trưởng Nội vụ, là tập trung phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Chính phủ đã ban hành 30 nghị định, các bộ ngành có 66 thông tư để phục vụ việc phân cấp, phân quyền. Số nhiệm vụ cần phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền cho cấp xã qua rà soát còn khoảng 900 nhiệm vụ...