Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ vào Lăng viếng Bác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất được tổ chức trong 2 ngày 12 - 13.10. Sáng 12.10, Đại hội tiến hành phiên trù bị.

Sáng 12.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NHẬT BẮC

Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác ẢNH: NHẬT BẮC

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới - Người "làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta".

Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.

Đoàn đặt vòng hoa tưởng niệm anh linh của các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn ẢNH: NHẬT BẮC

Đoàn cũng đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Thủ tướng thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ ẢNH: NHẬT BẮC

Đoàn đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Đại hội biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất có sự tham dự của 453 đại biểu. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: NHẬT BẮC

Theo chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đại hội biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất có sự tham dự của 453 đại biểu, trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu, đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ. Cùng tham dự đại hội còn có 120 khách mời.

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của T.Ư trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.