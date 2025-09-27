Ông Đỗ Thanh Bình làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ

Ngày 27.9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, thông tin, Bộ Chính trị có chủ trương, điều động, phân công ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ.

Ông Bình sẽ tiếp tục điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội đại biểu Đàng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Chính trị đã có chủ trương điều động, phân công ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ ẢNH: C.T.V

Cũng tại đại hội, sáng cùng ngày, Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định, phân công ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Bí thư Thành Ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay cho ông Bình.

Tân Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (58 tuổi, quê H.Thới Bình, Cà Mau) là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Đỗ Thanh Bình tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại tỉnh Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (cũ).

Tháng 1.2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi sáp nhập TP.Cần Thơ với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng (cũ), ông Bình tiếp tục được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới).