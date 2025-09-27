Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Ông Đỗ Thanh Bình làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ

Thanh Duy
Thanh Duy
27/09/2025 14:39 GMT+7

Cùng với việc chỉ định, phân công ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Bộ Chính trị cũng đã điều động người tiền nhiệm của ông Tùng là ông Đỗ Thanh Bình giữ chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ngày 27.9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, thông tin, Bộ Chính trị có chủ trương, điều động, phân công ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ.

Ông Bình sẽ tiếp tục điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội đại biểu Đàng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động, phân công Bí thư Thành ủy Cần Thơ về Bộ Nội vụ - Ảnh 1.

Theo Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Chính trị đã có chủ trương điều động, phân công ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ

ẢNH: C.T.V

Cũng tại đại hội, sáng cùng ngày, Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định, phân công ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Bí thư Thành Ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay cho ông Bình.

Tân Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (58 tuổi, quê H.Thới Bình, Cà Mau) là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Đỗ Thanh Bình tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại tỉnh Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (cũ).

Tháng 1.2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi sáp nhập TP.Cần Thơ với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng (cũ), ông Bình tiếp tục được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới).

Tin liên quan

Ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ bộ chính trị Bí thư Thành ủy Cần Thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận