Chính trị

Bà Phạm Thị Thanh Trà làm Phó thủ tướng

Mai Hà
Mai Hà
25/10/2025 11:14 GMT+7

Sáng 25.10, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà làm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 25.10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội đã nghe Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông trình bày Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức điện tử thông qua nghị quyết.

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín về công tác nhân sự; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,72% tổng số đại biểu); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51%), có 1 đại biểu không biểu quyết.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Chân dung tân Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà- Ảnh 1.

Tân Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

ẢNH: GIA HÂN

Tân Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964 tại H.Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bà là thạc sĩ quản lý giáo dục, trình độ lý luận chính trị cao cấp

Bà Phạm Thị Thanh Trà là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV. Trước khi được điều ra T.Ư làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ rồi sau đó được bầu là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà từng có quá trình công tác gắn bó lâu dài và đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái. 

Chiều 24.10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với bà Phạm Thị Thanh Trà để nhận nhiệm vụ mới.

Với việc bổ sung thêm 2 Phó thủ tướng, bộ máy Chính phủ mới gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 9 Phó thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình (Phó thủ tướng thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Phạm Thị Thanh Trà và Hồ Quốc Dũng.

Chân dung tân Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà- Ảnh 2.

 

