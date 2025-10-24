Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

Tuyến Phan
Tuyến Phan
24/10/2025 18:36 GMT+7

Ông Trần Văn Thức, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV, sau khi bị bắt tạm giam cách đây ít tuần.

Chiều 24.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức (cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa).

Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội- Ảnh 1.

Ông Trần Văn Thức bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV

ẢNH: GIA HÂN

Kết quả, có 422 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89,03% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó 422 đại biểu tán thành (bằng 89,03% tổng số đại biểu Quốc hội).

Giữa tháng 9, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thức, khi đó là Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Thức bị khởi tố để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác, quy định tại điều 359 bộ luật Hình sự. Vi phạm của bị can được xác định xảy ra trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại phiên họp chiều nay, Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Tổng thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Cùng đó, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với một số cán bộ, trong đó có bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng.

Quốc hội cũng nghe Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; bầu Tổng thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tin liên quan

Đình chỉ đại biểu Quốc hội với nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức

Đình chỉ đại biểu Quốc hội với nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đồng thời tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức.

Khám phá thêm chủ đề

Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận