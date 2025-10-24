Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

Chiều 24.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức (cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa).

Ông Trần Văn Thức bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV

Kết quả, có 422 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89,03% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó 422 đại biểu tán thành (bằng 89,03% tổng số đại biểu Quốc hội).

Giữa tháng 9, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thức, khi đó là Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Thức bị khởi tố để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác, quy định tại điều 359 bộ luật Hình sự. Vi phạm của bị can được xác định xảy ra trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại phiên họp chiều nay, Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Tổng thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Cùng đó, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với một số cán bộ, trong đó có bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng.

Quốc hội cũng nghe Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; bầu Tổng thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.