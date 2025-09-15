Đình chỉ đại biểu Quốc hội với nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức

Chiều 15.9, Tổng thư ký Quốc hội đã có thông cáo báo chí về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Thức bị đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, vào ngày 13.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1825 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 15.9, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thức, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Ông Thức bị khởi tố để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác, quy định tại điều 359 bộ luật Hình sự. Vi phạm của ông Thức được xác định xảy ra trong thời gian ông này giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên Giám đốc sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức bị bắt

Ông Thức sinh năm 1969, quê tại xã Hoằng Quỳ, H.Hoằng Hóa (cũ). Tháng 11.2020, ông Thức đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Đến tháng 3.2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định cho ông Trần Văn Thức thôi giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, đồng thời điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa cho đến khi bị khởi tố.

Liên quan đến vi phạm về giả mạo trong công tác ở lĩnh vực giáo dục - đào tạo, gần đây Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố nhiều bị can để điều tra về các hành vi nâng điểm, sửa điểm cho thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.

Trước đó, ngày 5.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt ông Vũ Ngọc Liêm (49 tuổi), cựu Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc, Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Lặc, năm học 2024 - 2025; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Ngô Thị Tuyết (46 tuổi), cựu giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác, quy định tại điều 359 bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Lặc (chấm thi cho thí sinh dự thi trên địa bàn TX.Bỉm Sơn cũ), ông Liêm đã chỉ đạo bà Ngô Thị Tuyết nâng điểm cho 1 thí sinh từ tổng điểm 24,4 điểm (đã nhân hệ số) lên 39,4 điểm.

Thí sinh được nâng điểm sau đó trở thành thủ khoa đầu vào của Trường THPT Lê Hồng Phong năm học 2024 - 2025.

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can là cán bộ coi thi kỳ thi vào lớp 10 (năm học 2024 - 2025) tại Hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4 (Thanh Hóa), để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Cơ quan công an xác định, tại Hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4 có bài thi của 1 thí sinh có sửa chữa, xóa và ghi thêm đáp án vào bài thi.