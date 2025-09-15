Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đình chỉ đại biểu Quốc hội với nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/09/2025 17:26 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đồng thời tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức.

Chiều 15.9, Tổng thư ký Quốc hội đã có thông cáo báo chí về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Tạm đình chỉ đại biểu Quốc hội nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Thức bị đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, vào ngày 13.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1825 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 15.9, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thức, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Ông Thức bị khởi tố để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác, quy định tại điều 359 bộ luật Hình sự. Vi phạm của ông Thức được xác định xảy ra trong thời gian ông này giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên Giám đốc sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức bị bắt

Ông Thức sinh năm 1969, quê tại xã Hoằng Quỳ, H.Hoằng Hóa (cũ). Tháng 11.2020, ông Thức đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Đến tháng 3.2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định cho ông Trần Văn Thức thôi giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, đồng thời điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa cho đến khi bị khởi tố.

Liên quan đến vi phạm về giả mạo trong công tác ở lĩnh vực giáo dục - đào tạo, gần đây Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố nhiều bị can để điều tra về các hành vi nâng điểm, sửa điểm cho thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.

Trước đó, ngày 5.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt ông Vũ Ngọc Liêm (49 tuổi), cựu Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc, Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Lặc, năm học 2024 - 2025; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Ngô Thị Tuyết (46 tuổi), cựu giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác, quy định tại điều 359 bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Lặc (chấm thi cho thí sinh dự thi trên địa bàn TX.Bỉm Sơn cũ), ông Liêm đã chỉ đạo bà Ngô Thị Tuyết nâng điểm cho 1 thí sinh từ tổng điểm 24,4 điểm (đã nhân hệ số) lên 39,4 điểm.

Thí sinh được nâng điểm sau đó trở thành thủ khoa đầu vào của Trường THPT Lê Hồng Phong năm học 2024 - 2025.

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can là cán bộ coi thi kỳ thi vào lớp 10 (năm học 2024 - 2025) tại Hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4 (Thanh Hóa), để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Cơ quan công an xác định, tại Hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4 có bài thi của 1 thí sinh có sửa chữa, xóa và ghi thêm đáp án vào bài thi.

Tin liên quan

Bắt nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức

Bắt nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức

Ông Trần Văn Thức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các sai phạm trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Hóa Sở GD-ĐT Trần Văn Thức Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận