Ông Hồ Quốc Dũng làm Phó thủ tướng

Sáng nay, Quốc hội đã họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, với 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,72% tổng số đại biểu); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51%), có 1 đại biểu không biểu quyết, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Quốc Dũng và bà Phạm Thị Thanh Trà.

Tân Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ẢNH: VGP

Tân Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, tại tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ). Ông là thạc sĩ luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp; Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng từng giữ các vị trí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ), Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Bình Định (cũ). Tháng 6.2025, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồi đầu tháng 10 vừa qua, ông Hồ Quốc Dũng đã được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai để thực hiện giới thiệu bầu giữ chức Phó thủ tướng.

Với việc bổ sung thêm 2 Phó thủ tướng, bộ máy Chính phủ mới gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 9 Phó thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình (Phó thủ tướng thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Phạm Thị Thanh Trà và Hồ Quốc Dũng.