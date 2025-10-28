Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lũ xuống chậm ở Huế, ngập lụt vẫn kéo dài

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
28/10/2025 12:50 GMT+7

Mực nước lũ trên các sông ở TP.Huế đang xuống chậm, nhưng người dân vùng ngập lụt vẫn còn đối diện nhiều rủi ro và đang gồng mình chống chọi. Chính quyền địa phương liên tục cảnh báo không được chủ quan, mất cảnh giác...

Trưa nay 28.10, nước lũ trên các sông tại TP.Huế đang xuống chậm, nhưng tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, ngập lụt trên diện rộng và nghiêm trọng kéo dài ở hạ lưu các sông, các vùng trũng thấp, khu đô thị. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn đang rình rập trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi.

Ngập lụt tại TP . Huế: Người dân gồng mình chống chọi với mưa lũ kéo dài - Ảnh 1.

TP.Huế, khu vực trung tâm 2 bờ sông Hương, vẫn còn ngập sâu

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Mực nước đo được lúc 8 giờ sáng nay trên sông Hương tại trạm Kim Long là 4,60 m, trên báo động 3 là 1,1 m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,85 m, trên báo động 3 là 0,35 m.

Ngập lụt tại TP . Huế: Người dân gồng mình chống chọi với mưa lũ kéo dài - Ảnh 2.

Kinh thành Huế sáng nay 28.10

ẢNH: C.T.V

Ghi nhận của PV Thanh Niên, trưa nay khu vực nội đô TP.Huế vẫn ngập lụt nghiêm trọng, lũ còn rất cao, bủa vây các tuyến đường trung tâm. Một số nhà dân, lũ đang dâng cao 0,5 - 1 m, các tuyến đường biến thành sông, giao thông tê liệt.

Ngập lụt tại TP . Huế: Người dân gồng mình chống chọi với mưa lũ kéo dài - Ảnh 3.

Đường Lê Lợi, khu vực trước trụ sở UBND TP.Huế có địa hình cao ráo, vẫn đang ngập

ẢNH: TR.V

Ngập lụt tại TP . Huế: Người dân gồng mình chống chọi với mưa lũ kéo dài - Ảnh 4.

Nước lũ bủa vây Bệnh viện T.Ư Huế

ẢNH: L.H

Dự báo từ sáng nay 28.10 đến sáng 30.10, tại TP.Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; vùng núi 200 - 400mm, có nơi trên 600 mm.

Trong 12 giờ tới, lũ các sông tiếp tục xuống chậm, nhưng sông Hương vẫn còn mức rất cao, trên BĐ3, sông Bồ dao động xấp xỉ BĐ3. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm, sông Hương xuống mức BĐ2 đến BĐ3, sông Bồ trên BĐ2 đến BĐ3.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại đầu nguồn sông Hương, sáng 28.10 tiếp tục có mưa lớn, nước từ các suối nhỏ đổ như thác. 

Ngập lụt tại TP . Huế: Người dân gồng mình chống chọi với mưa lũ kéo dài - Ảnh 5.

Khu vực đô thị mới An Vân Dương ngập lũ

ẢNH: PHAN QUÝ

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, UBND TP.Huế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt lưu ý hạn chế ra ngoài khi không thật sự cần thiết; không di chuyển qua các tuyến đường, khu vực đang bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Ngập lụt tại TP . Huế: Người dân gồng mình chống chọi với mưa lũ kéo dài - Ảnh 6.

Người dân tranh thủ lội lụt đi sạc điện thoại

ẢNH: B.N.L

Đồng thời, không vớt củi, đánh bắt cá, tắm, bơi lội hoặc vui chơi tại sông, suối, hồ, kênh mương, khu vực ngập nước để phòng tránh tai nạn đuối nước.

Ngập lụt tại TP . Huế: Người dân gồng mình chống chọi với mưa lũ kéo dài - Ảnh 7.

Một tài xế xích lô cố gắng chở người qua đoạn ngập lũ

ẢNH: TRƯƠNG VỮNG

Đặc biệt, cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo ngập lụt từ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để kịp thời ứng phó.

Mặc dù lũ chưa rút, tại bãi biển Hải Dương, P.Thuận An (TP.Huế) sáng nay (28.10) người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt, chưa xác định được danh tính. Hiện lực lượng chức năng địa phương đang tiếp cận để xác minh.

