Thời sự

Vỡ đê trên sông Ly Ly ở Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
28/10/2025 10:58 GMT+7

Trước sự cố vỡ đê trên sông Ly Ly (TP.Đà Nẵng), lực lượng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5) khẩn trương cơ động, xuyên đêm 'vá' đê.

Ngày 28.10, thông tin từ Quân khu 5 cho biết đã huy động các lực lượng vũ trang trắng đêm ứng phó sự cố vỡ đê trên sông Ly Ly (TP.Đà Nẵng).

Đà Nẵng: Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 trắng đêm giúp dân ứng phó vỡ đê- Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 vận chuyển bao cát gia cố đoạn đê bị vỡ trong mưa lớn

ẢNH: H.Đ

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 27.10, tại thôn Đồng Tràm Tây (xã Xuân Phú, TP.Đà Nẵng) xảy ra sự cố vỡ đê dài khoảng 20 m khiến nước từ sông Ly Ly tràn vào khu vực đồng ruộng canh tác, đe dọa nhiều hộ dân sinh sống dọc bờ sông.

Đà Nẵng: Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 trắng đêm giúp dân ứng phó vỡ đê- Ảnh 2.

Ca nô của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 được vận chuyển đến vùng ngập lũ, di dời người dân đến nơi an toàn trong đêm

ẢNH: H.Đ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cơ giới phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch, Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Phú, lực lượng dân quân thường trực và Công an xã dùng bao cát, xẻng và vật liệu tại chỗ khắc phục sự cố vỡ đê, ngăn nước sông Ly Ly tràn vào khu dân cư.

Đồng thời, lực lượng vũ trang di dời người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ vận chuyển tài sản, gia cố các điểm xung yếu.

Đà Nẵng: Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 trắng đêm giúp dân ứng phó vỡ đê- Ảnh 3.

Chiến sĩ Lữ đoàn 574 đưa người già, trẻ em vượt qua đoạn đường ngập sâu đến nơi trú an toàn

ẢNH: H.Đ

Hiện mực nước sông Ly Ly và các nhánh sông vẫn tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều thôn như Trà Đình 1, Trung Vĩnh, Phù Sa, Dưỡng Mông, Thạnh Hòa, Phú Nguyên, Phú Vĩnh, Đồng Tràm, Đông Tràm Tây.

Riêng thôn Trà Đình 2 bị cô lập hoàn toàn, với khoảng 240 hộ dân, gần 1.000 nhân khẩu.

Đà Nẵng: Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 trắng đêm giúp dân ứng phó vỡ đê- Ảnh 4.

Thôn Trà Đình 2 bị cô lập hoàn toàn trong biển nước, chính quyền địa phương tổ chức tiếp tế lương thực bằng ghe nhỏ

ẢNH: H.Đ

Lực lượng của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 cùng các đơn vị vẫn đang bám sát địa bàn, phối hợp chính quyền và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả vỡ đê, sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa lũ diễn biến phức tạp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Miền Trung tiếp tục mưa rất to: Ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành

Huy động gần 6.300 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ giúp dân

Sáng nay 28.10, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan phương án di dời nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Theo báo cáo, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án ứng phó.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố huy động gần 6.300 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng 19 phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ, ca nô sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Tính đến sáng 28.10, lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng phối hợp các địa phương tổ chức di dời hơn 4.200 hộ với hơn 11.400 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, nguy cơ sạt lở.

Công tác di dời được triển khai khẩn trương, an toàn, đảm bảo nơi ở tạm cho người dân; đặc biệt hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và các hộ gia đình chính sách.

Sau khi nước rút, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Mạnh Cường

Đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Đà Nẵng ngập sâu, giao thông tê liệt

Đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Đà Nẵng ngập sâu, giao thông tê liệt

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao, ngập tràn qua đường Hồ Chí Minh, đoạn qua TP.Đà Nẵng với chiều cao ngập 1 - 1,5 m, khiến giao thông tê liệt.

Quảng Ngãi: Nổ lớn trong đêm gây sạt lở dài 3 km, 5 thôn bị cô lập

Lâm Đồng: Giải cứu 11 người bị cô lập trong dòng nước lũ

