Vỡ đê trên sông Ly Ly ở Đà Nẵng

Ngày 28.10, thông tin từ Quân khu 5 cho biết đã huy động các lực lượng vũ trang trắng đêm ứng phó sự cố vỡ đê trên sông Ly Ly (TP.Đà Nẵng).

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 vận chuyển bao cát gia cố đoạn đê bị vỡ trong mưa lớn ẢNH: H.Đ

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 27.10, tại thôn Đồng Tràm Tây (xã Xuân Phú, TP.Đà Nẵng) xảy ra sự cố vỡ đê dài khoảng 20 m khiến nước từ sông Ly Ly tràn vào khu vực đồng ruộng canh tác, đe dọa nhiều hộ dân sinh sống dọc bờ sông.

Ca nô của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 được vận chuyển đến vùng ngập lũ, di dời người dân đến nơi an toàn trong đêm ẢNH: H.Đ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cơ giới phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch, Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Phú, lực lượng dân quân thường trực và Công an xã dùng bao cát, xẻng và vật liệu tại chỗ khắc phục sự cố vỡ đê, ngăn nước sông Ly Ly tràn vào khu dân cư.

Đồng thời, lực lượng vũ trang di dời người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ vận chuyển tài sản, gia cố các điểm xung yếu.

Chiến sĩ Lữ đoàn 574 đưa người già, trẻ em vượt qua đoạn đường ngập sâu đến nơi trú an toàn ẢNH: H.Đ

Hiện mực nước sông Ly Ly và các nhánh sông vẫn tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều thôn như Trà Đình 1, Trung Vĩnh, Phù Sa, Dưỡng Mông, Thạnh Hòa, Phú Nguyên, Phú Vĩnh, Đồng Tràm, Đông Tràm Tây.

Riêng thôn Trà Đình 2 bị cô lập hoàn toàn, với khoảng 240 hộ dân, gần 1.000 nhân khẩu.

Thôn Trà Đình 2 bị cô lập hoàn toàn trong biển nước, chính quyền địa phương tổ chức tiếp tế lương thực bằng ghe nhỏ ẢNH: H.Đ

Lực lượng của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 cùng các đơn vị vẫn đang bám sát địa bàn, phối hợp chính quyền và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả vỡ đê, sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa lũ diễn biến phức tạp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.



