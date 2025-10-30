Thường trực Ban Bí thư: 'Không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu an toàn'

Chia sẻ mất mát, khó khăn với người dân vùng lũ

Sáng nay 30.10, giữa lúc nhiều khu dân cư tại TP.Đà Nẵng vẫn còn ngập sâu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trực tiếp đến thôn Trà Đóa (xã Thăng An) để thị sát tình hình, thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ; đồng thời đi kiểm tra thực tế bờ kè sạt lở ở xã Duy Nghĩa.

Cùng đi có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng Lê Trí Thanh và đại diện các sở, ngành của thành phố.

Đoàn công tác của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vượt lũ đến thăm, động viên với người dân vùng cô lập ẢNH: H.Đ

Tại khu vực bị chia cắt bởi nước lũ thôn Trà Đóa (xã Thăng An), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và điều kiện sinh hoạt của từng hộ dân, chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà người dân đang gánh chịu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (thứ 2 từ phải sang) tặng quà, động viên người dân vùng ngập lụt ẢNH: Đ.X

Ông Trần Cẩm Tú động viên bà con nỗ lực vượt qua gian khó, tin tưởng vào sự chung tay của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Không để người dân vùng lũ thiếu đói, rét lạnh hay thiếu chỗ ở an toàn. Đó là mệnh lệnh của lòng dân và là nhiệm vụ cấp bách của chính quyền các cấp".

Ông Trần Cẩm Tú (bên phải) động viên bà con nỗ lực vượt qua gian khó ẢNH: H.Đ

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu TP.Đà Nẵng và các địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực, bảo đảm nhu yếu phẩm, thuốc men, nước sạch, đồng thời chủ động khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng và sinh kế sau lũ.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động cứu trợ Trung ương trao 5 tỉ đồng cho TP.Đà Nẵng ứng phó, khắc phục mưa lũ ẢNH: H.Đ

Động viên người dân, lực lượng vũ trang xuyên đêm 'vá' kè biển

Tiếp đó, kiểm tra bờ kè biển Duy Nghĩa, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã động viên, chia sẻ cùng các lực lượng chức năng đang ngày đêm tìm cách gia cố các điểm sạt lở bờ kè xã Duy Nghĩa, góp phần ổn định đời sống của người dân trên địa bàn.

Đoàn công tác kiểm tra bờ kè biển Duy Nghĩa bị sạt lở ẢNH: H.Đ

Báo cáo đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư xã Duy Nghĩa (TP.Đà Nẵng), cho biết từ chiều 29.10 đến rạng sáng nay 30.10, gần 1.000 người gồm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5), lực lượng công an, dân quân, đoàn viên và người dân xã Duy Nghĩa trắng đêm gia cố tuyến kè biển An Lương trong mưa lớn, sóng mạnh và triều cường dâng cao.

"Hàng chục phương tiện vận tải của người dân địa phương đã được huy động vận chuyển cát từ bãi biển thôn Tây Sơn Đông đến khu vực bến cá An Lương phục vụ công tác xuyên đêm ứng cứu bờ kè biển", ông Hòa thông tin.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nghe lãnh đạo địa phương báo tình hình ứng phó, khắc phục sạt lở bờ kè biển Duy Nghĩa (TP.Đà Nẵng) ẢNH: H.Đ

Sau khi nghe báo cáo tình hình phòng chống, khắc phục mưa lũ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu TP.Đà Nẵng khẩn trương sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc và các công trình dân sinh cấp thiết. Tuyệt đối không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân. Chăm lo, sớm ổn định đời sống cho bà con, khôi phục sản xuất, kinh doanh…

Tại buổi thị sát, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao nhiều phần quà hỗ trợ các hộ dân bị ngập nặng, gửi gắm thông điệp yêu thương, sẻ chia của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đến đồng bào vùng thiên tai.