Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thường trực Ban Bí thư: 'Không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu an toàn'

Huy Đạt
Huy Đạt
30/10/2025 15:24 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thăm, động viên người dân vùng lũ TP.Đà Nẵng và nhấn mạnh: 'Không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu nơi ở an toàn'.

Chia sẻ mất mát, khó khăn với người dân vùng lũ

Sáng nay 30.10, giữa lúc nhiều khu dân cư tại TP.Đà Nẵng vẫn còn ngập sâu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trực tiếp đến thôn Trà Đóa (xã Thăng An) để thị sát tình hình, thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ; đồng thời đi kiểm tra thực tế bờ kè sạt lở ở xã Duy Nghĩa.

Cùng đi có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng Lê Trí Thanh và đại diện các sở, ngành của thành phố.

Thường trực Ban Bí thư: 'Không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu an toàn'- Ảnh 1.

Đoàn công tác của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vượt lũ đến thăm, động viên với người dân vùng cô lập

ẢNH: H.Đ

Tại khu vực bị chia cắt bởi nước lũ thôn Trà Đóa (xã Thăng An), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và điều kiện sinh hoạt của từng hộ dân, chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà người dân đang gánh chịu.

Thường trực Ban Bí thư: 'Không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu an toàn'- Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (thứ 2 từ phải sang) tặng quà, động viên người dân vùng ngập lụt

ẢNH: Đ.X

Ông Trần Cẩm Tú động viên bà con nỗ lực vượt qua gian khó, tin tưởng vào sự chung tay của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Không để người dân vùng lũ thiếu đói, rét lạnh hay thiếu chỗ ở an toàn. Đó là mệnh lệnh của lòng dân và là nhiệm vụ cấp bách của chính quyền các cấp".

Thường trực Ban Bí thư: 'Không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu an toàn'- Ảnh 3.

Ông Trần Cẩm Tú (bên phải) động viên bà con nỗ lực vượt qua gian khó

ẢNH: H.Đ

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu TP.Đà Nẵng và các địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực, bảo đảm nhu yếu phẩm, thuốc men, nước sạch, đồng thời chủ động khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng và sinh kế sau lũ.

Thường trực Ban Bí thư: 'Không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu an toàn'- Ảnh 4.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động cứu trợ Trung ương trao 5 tỉ đồng cho TP.Đà Nẵng ứng phó, khắc phục mưa lũ

ẢNH: H.Đ

Động viên người dân, lực lượng vũ trang xuyên đêm 'vá' kè biển

Tiếp đó, kiểm tra bờ kè biển Duy Nghĩa, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã động viên, chia sẻ cùng các lực lượng chức năng đang ngày đêm tìm cách gia cố các điểm sạt lở bờ kè xã Duy Nghĩa, góp phần ổn định đời sống của người dân trên địa bàn.

Thường trực Ban Bí thư: 'Không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu an toàn'- Ảnh 5.

Đoàn công tác kiểm tra bờ kè biển Duy Nghĩa bị sạt lở

ẢNH: H.Đ

Báo cáo đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư xã Duy Nghĩa (TP.Đà Nẵng), cho biết từ chiều 29.10 đến rạng sáng nay 30.10, gần 1.000 người gồm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5), lực lượng công an, dân quân, đoàn viên và người dân xã Duy Nghĩa trắng đêm gia cố tuyến kè biển An Lương trong mưa lớn, sóng mạnh và triều cường dâng cao.

"Hàng chục phương tiện vận tải của người dân địa phương đã được huy động vận chuyển cát từ bãi biển thôn Tây Sơn Đông đến khu vực bến cá An Lương phục vụ công tác xuyên đêm ứng cứu bờ kè biển", ông Hòa thông tin.

Thường trực Ban Bí thư: 'Không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu an toàn'- Ảnh 6.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nghe lãnh đạo địa phương báo tình hình ứng phó, khắc phục sạt lở bờ kè biển Duy Nghĩa (TP.Đà Nẵng)

ẢNH: H.Đ

Sau khi nghe báo cáo tình hình phòng chống, khắc phục mưa lũ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu TP.Đà Nẵng khẩn trương sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc và các công trình dân sinh cấp thiết. Tuyệt đối không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân. Chăm lo, sớm ổn định đời sống cho bà con, khôi phục sản xuất, kinh doanh…

Tại buổi thị sát, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao nhiều phần quà hỗ trợ các hộ dân bị ngập nặng, gửi gắm thông điệp yêu thương, sẻ chia của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đến đồng bào vùng thiên tai.

Tin liên quan

Đà Nẵng thiệt hại nặng nề, vượt đỉnh lũ năm 1964

Đà Nẵng thiệt hại nặng nề, vượt đỉnh lũ năm 1964

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong ngày 29.10, mưa lớn tiếp tục trút xuống TP.Đà Nẵng. Đài khí tượng thủy văn Trung bộ nhận định, đỉnh lũ tại nhiều nơi ở khu vực Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng) cao hơn cả trận lụt lịch sử năm Giáp Thìn 1964.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú Lê Ngọc Quang Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phạm đức ấn Quân khu 5 Trần Cẩm Tú Bộ Quốc phòng Sạt lở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận